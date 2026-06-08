Evento promovido pela Prefeitura de Barra do Piraí terá transmissão das partidas da Seleção Brasileira e atrações musicais - Foto: Divulgação

Evento promovido pela Prefeitura de Barra do Piraí terá transmissão das partidas da Seleção Brasileira e atrações musicaisFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 13:23

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, preparou uma programação especial para os torcedores acompanharem os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A Central do Hexa será realizada no Largo da Feira, com estrutura de telão para transmissão das partidas, além de apresentações musicais antes e após os jogos.

A iniciativa busca transformar o espaço, também nos dias de jogos, em um grande ponto de encontro para as famílias barrenses, reunindo esporte, lazer, entretenimento e muita torcida em um ambiente preparado para receber o público durante a competição.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, a proposta é proporcionar momentos de integração e celebrar a paixão nacional pelo futebol.

“A Central do Hexa foi pensada para que a população possa viver a emoção da Copa do Mundo de forma coletiva, em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de energia. Além de torcer pela nossa Seleção, os barrenses poderão aproveitar uma programação musical especial e compartilhar momentos de alegria com amigos e familiares”, destacou o secretário.

A prefeita Katia Miki ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão em promover eventos que movimentem a cidade e fortaleçam a convivência entre a população.

“O futebol tem o poder de unir as pessoas e criar memórias que ficam para sempre. Queremos que os barrenses tenham a oportunidade de viver essa experiência juntos, em um espaço preparado para receber a nossa torcida. A Central do Hexa é mais uma ação que leva lazer, entretenimento e integração para a população”, afirmou a prefeita.

Confira a programação da Central do Hexa:

13 de junho (sábado)

* 19h — Transmissão de Brasil x Marrocos

* Após o jogo — Show com Samba da Amendoeira

19 de junho (sexta-feira)

* 20h — Show com Yuri Siga e Pare

* 21h30 — Transmissão de Brasil x Haiti

* Após o jogo — Continuação do show com Yuri Siga e Pare

24 de junho (quarta-feira)

* 19h — Transmissão de Escócia x Brasil

* Após o jogo — Show com Pagode do Júnior