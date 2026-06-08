Município alcançou mais de 84% de ocupação entre os dias 4 e 7 de junho, superando a média dos principais destinos turísticos da região - Foto: Divulgação

Município alcançou mais de 84% de ocupação entre os dias 4 e 7 de junho, superando a média dos principais destinos turísticos da regiãoFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 13:16

Barra do Piraí - Barra do Piraí e o distrito de Ipiabas voltaram a apresentar índices de ocupação hoteleira acima da média regional durante um feriado prolongado. Entre os dias 4 e 7 de junho, período de Corpus Christi, o município registrou, segundo a ABIH-RJ, média superior a 84% de ocupação, número expressivo quando comparado à média de outros destinos turísticos da região, que ficou em torno de 74%.

Para o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, os dados refletem diretamente o fortalecimento do setor turístico e os impactos positivos na economia local.

“Ao mantermos uma taxa de ocupação hoteleira expressiva nos feriados e nos fins de semana com eventos, garantimos o crescimento e o desenvolvimento do nosso turismo e da nossa economia. Tudo isso é fruto de um trabalho concreto que respeita e valoriza as potencialidades de Ipiabas e de Barra do Piraí”, destacou o secretário.

Tadeu também ressaltou que o resultado deste feriado prolongado foi alcançado de forma orgânica, sem a realização de grandes eventos, evidenciando a consolidação de Ipiabas como um dos principais destinos turísticos da região.

“Neste feriado prolongado, não tivemos grandes eventos em Ipiabas ou em Barra do Piraí. Mesmo assim, nossa taxa de ocupação hoteleira foi muito expressiva e totalmente orgânica, ou seja, motivada pelos atrativos do próprio destino. Esse é um dado importantíssimo que comprova que Ipiabas já se consolidou como um dos principais destinos turísticos do estado”, afirmou.

O coordenador estadual da ABIH-RJ, Alexandre Moraes, ressaltou que os resultados são fruto do trabalho conjunto entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil.

“O trabalho realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com as entidades do setor privado e a sociedade civil, tem contribuído diretamente para essa excelente taxa de ocupação. Mesmo sem grandes eventos no período, os resultados demonstram que as ações realizadas anteriormente fortaleceram a imagem de Ipiabas e Barra do Piraí como destinos turísticos. Nós, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, estamos muito satisfeitos com os números alcançados e confiantes de que esse desempenho positivo continuará ao longo do ano”, afirmou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, comemorou os resultados alcançados e agradeceu aos parceiros que contribuíram para o fortalecimento do turismo local.

“Ipiabas já é um dos principais destinos da nossa região. Nada disso é construído sozinho. Quero agradecer a todos os parceiros das esferas municipal, estadual e federal que acreditaram nesse projeto e contribuíram para transformar esse sonho em realidade. Seguiremos trabalhando para fortalecer ainda mais o turismo, gerar oportunidades e promover o desenvolvimento de Barra do Piraí”, concluiu a prefeita.

Ipiabas se prepara para grandes eventos nos dias 19, 20 e 21 de junho

O distrito de Ipiabas já se prepara para receber três grandes eventos entre os dias 19 e 21 de junho: o Blues & Jazz Festival, o II Encontro Regional de Land Rover e o Sabores do Vale do Café.

A expectativa da Prefeitura é de que a taxa de ocupação hoteleira no distrito e em todo o município seja ainda maior durante o período, com reflexos positivos também para os setores de gastronomia, comércio, transporte, hospedagem e prestação de serviços.

“Já temos uma prévia muito positiva da movimentação do setor hoteleiro para os dias dos eventos e podemos garantir que será um grande sucesso, à altura da relevância que Ipiabas conquistou no cenário turístico regional. Esses eventos fortalecem a economia local, movimentam diversos setores e consolidam ainda mais o distrito como um dos destinos mais procurados do estado. Estamos trabalhando para receber os visitantes com organização, qualidade e uma programação que valoriza a cultura, a gastronomia e as potencialidades da nossa cidade”, finalizou a prefeita Katia Miki.