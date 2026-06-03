Imunização está disponível em todas as UBSs do município e também às quartas-feiras - Foto: Divulgação

Imunização está disponível em todas as UBSs do município e também às quartas-feirasFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2026 16:36

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que, a partir desta quarta-feira, 3 de junho, a vacinação contra a Influenza está liberada para toda a população com mais de 6 meses de idade.

Até o momento, segundo dados do setor de Vigilância em Saúde, mais de 10.250 pessoas já foram imunizadas contra o vírus da gripe no município. Com a ampliação da campanha, a expectativa é aumentar ainda mais a cobertura vacinal e fortalecer a proteção da população contra a doença.

A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, explica que a ampliação da vacinação para toda a população contribui para a prevenção de complicações causadas pela Influenza e reduz a circulação do vírus no município.

“Aumentando a cobertura vacinal, garantimos que a circulação do vírus seja drasticamente reduzida, contribuindo para a prevenção das complicações da doença e promovendo mais saúde e bem-estar para a população. Agora, com a ampliação do público-alvo, esperamos alcançar ainda mais pessoas e ampliar a proteção coletiva contra a Influenza em nosso município”, destacou Carolina.

Além da vacinação disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, a Secretaria Municipal de Saúde realizará uma ação especial todas as quartas-feiras, das 17h às 20h, na Praça Nilo Peçanha, ampliando o acesso da população à imunização.

Para receber a vacina, basta apresentar um documento com foto, CPF ou Cartão do SUS.

O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, destacou a importância da adesão da população à campanha de imunização.

“A vacinação contra a Influenza é segura, gratuita e continua sendo a principal forma de prevenção contra os casos graves da doença. Nosso compromisso é garantir que cada barrense tenha acesso à imunização e possa se proteger, especialmente neste período de maior circulação dos vírus respiratórios. Por isso, ampliamos a vacinação para toda a população e seguimos trabalhando para facilitar o acesso, com ações semanais na Praça Nilo Peçanha. Em breve, também anunciaremos novos pontos de vacinação na Feira Livre e na Ponte do VIPS, ampliando ainda mais o alcance da campanha. Vacinar-se é um ato de cuidado consigo mesmo, com a família e com toda a comunidade”, ressaltou Cristiano Almeida.