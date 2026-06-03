Imunização está disponível em todas as UBSs do município e também às quartas-feirasFoto: Divulgação
Barra do Piraí libera vacinação contra a Influenza para toda a população acima de 6 meses
Imunização está disponível em todas as UBSs do município e também às quartas-feiras, das 17h às 20h, na Praça Nilo Peçanha
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Contrata+Brasil já movimentou cerca de R$ 80 mil e fortalece o desenvolvimento econômico de Barra do Piraí
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Guardas Municipais de Barra do Piraí concluem capacitação da Patrulha Maria da Penha
Formação promovida pela Polícia Militar reuniu representantes de diversos municípios e preparou agentes para atuação qualificada no enfrentamento à violência doméstica e familiar
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Ação da Prefeitura de Barra do Piraí levará vacinação, testes rápidos, aferição de pressão, medição de glicemia e atividades infantis para moradores do bairro
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