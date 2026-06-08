Iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social recebe doações de roupas e cobertores para ajudar quem mais precisa durante o inverno - Foto: Divulgação

Iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social recebe doações de roupas e cobertores para ajudar quem mais precisa durante o invernoFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 16:29

Barra do Piraí - Com a chegada dos dias mais frios e a proximidade do inverno, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está promovendo a Campanha do Agasalho 2026. A ação tem como objetivo arrecadar roupas de frio, casacos, cobertores, mantas, meias e outros itens de inverno em bom estado de conservação para atender famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A campanha busca fortalecer a rede de solidariedade da cidade e garantir que mais pessoas possam enfrentar as baixas temperaturas com dignidade e proteção. Os itens arrecadados serão destinados às famílias acompanhadas pelos equipamentos da assistência social, contribuindo para minimizar os impactos do frio entre aqueles que mais necessitam de apoio.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, a participação da população é fundamental para o sucesso da iniciativa.

“Sabemos que muitas pessoas têm em casa peças que não utilizam mais e que podem fazer toda a diferença para alguém neste período. A Campanha do Agasalho é uma oportunidade de transformar um gesto simples em cuidado e acolhimento. Cada doação representa carinho, proteção e esperança para quem enfrenta dificuldades”, destacou a secretária.

A prefeita Katia Miki ressaltou que a campanha vai além da arrecadação de roupas, fortalecendo os laços de solidariedade entre os barrenses.

“Barra do Piraí sempre demonstrou um espírito solidário muito forte. Tenho certeza de que, mais uma vez, nossa população vai abraçar essa causa e ajudar a aquecer o inverno de muitas famílias. Quando nos unimos em prol do próximo, construímos uma cidade mais humana, acolhedora e justa para todos”, afirmou a prefeita.

A Prefeitura reforça que as doações devem estar limpas e em condições adequadas para uso. A expectativa é que a mobilização alcance todas as regiões do município, ampliando o número de famílias beneficiadas ao longo da estação mais fria do ano.

Pontos de coleta da Campanha do Agasalho:

- Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Paulo de Frontin, 164 - Centro

- Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa

Praça Heitor Vale, s/n – Centro (Antiga Estação)

- CRAS Centro

- CRAS Areal

- CRAS Califórnia

- CRAS Vargem Alegre