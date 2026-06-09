Prefeitura disponibiliza mais de 200 novas vagas para a educação infantil em menos de 15 dias - Foto: Divulgação

Prefeitura disponibiliza mais de 200 novas vagas para a educação infantil em menos de 15 diasFoto: Divulgação

Publicado 09/06/2026 16:33

Barra do Piraí - “Entregamos três creches em menos de 15 dias, gerando um impacto de mais de 200 vagas na educação infantil do nosso município.” Essas foram as palavras da prefeita Katia Miki durante a reinauguração da Creche Municipal José Alves Pereira, no Morro do Gama, realizada na manhã desta terça-feira (09).

A unidade passou por uma ampla revitalização por meio do programa Minha Escola + Bonita, iniciativa lançada pela gestão municipal em 2025 com o objetivo de promover melhorias estruturais, organizacionais e visuais nas escolas da rede municipal de ensino.

Com a entrega da Creche Municipal José Alves Pereira, a Prefeitura de Barra do Piraí alcança a marca de três importantes entregas na educação infantil em menos de 15 dias. No período, foram realizadas a inauguração da Creche Municipal Sementinha do Amanhã, no distrito da Califórnia, a inauguração da Creche Municipal José Duque de Freitas, no bairro São João, e, agora, a reinauguração da Creche Municipal José Alves Pereira, no Morro do Gama. Juntas, as três unidades representam mais de 200 novas vagas para a educação infantil do município.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta, ressaltou que uma das principais determinações da prefeita Katia Miki à pasta é garantir educação infantil de qualidade para todas as famílias barrenses.

“Cada creche entregue e cada nova vaga criada representam um passo adiante no objetivo estabelecido pela prefeita Katia Miki: oferecer uma educação infantil de excelência para todas as famílias barrenses, assegurando às nossas crianças um ambiente adequado para seu desenvolvimento, aprendizagem e alfabetização desde os primeiros anos de vida”, destacou o secretário.

A entrega da Creche Municipal José Alves Pereira representa mais um importante avanço para o Morro do Gama. A unidade desempenha papel fundamental no atendimento às famílias do bairro, acolhendo diariamente crianças em seus primeiros anos de vida e contribuindo diretamente para o desenvolvimento educacional e social da comunidade.

Entre as melhorias realizadas estão a recuperação estrutural da área afetada pelas chuvas, melhorias no sistema de drenagem, substituição completa do telhado, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, adequação do fraldário, construção de rampa de acessibilidade e pintura geral da unidade.

A diretora da creche, Ana Paula Furtado Cândido, destacou a transformação proporcionada pela revitalização e os impactos positivos para alunos e profissionais da educação.

“Essa revitalização fez toda a diferença, tanto para as crianças quanto para nós, professores. Antes, os alunos brincavam dizendo que a escola era sem vida, sem cor. Agora, estão todos muito animados com o resultado. O ambiente ficou mais acolhedor, bonito e adequado para o aprendizado”, afirmou.

A moradora Maria Olinda Franco Gonçalves, de 86 anos, também comemorou a entrega da unidade revitalizada e elogiou o olhar da gestão municipal para a comunidade.

“Eu ainda não tinha visto uma obra dessa. Foi uma obra muito boa, porque esse lugar ficou muito tempo esquecido. Por isso, parabenizo a prefeita Katia Miki. Ela lembrou das crianças e de toda a comunidade aqui de cima. Fiquei maravilhada ao ver tudo tão bonito lá dentro”, declarou.

Minha Escola + Bonita

Lançado em 2025, o programa Minha Escola + Bonita tem transformado a realidade das unidades da rede municipal por meio de ações de revitalização, modernização e qualificação dos espaços escolares. A iniciativa busca garantir ambientes mais organizados, seguros e acolhedores, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem e valorizando toda a comunidade escolar.

A prefeita Katia Miki destacou que a atual gestão reorganizou a aplicação dos recursos destinados à educação para garantir investimentos que gerassem resultados concretos para os alunos e para a comunidade escolar.

“Quando assumimos a Prefeitura, identificamos que recursos importantes destinados à educação, como os royalties, não estavam sendo aplicados da forma mais eficiente possível. Por isso, estruturamos o programa Minha Escola + Bonita, planejando a utilização desses recursos de maneira responsável, organizada e estratégica. O resultado desse trabalho está sendo visto em cada unidade revitalizada, em cada nova vaga criada e em cada criança que passa a contar com um ambiente mais digno, seguro e acolhedor para aprender e se desenvolver”, afirmou a prefeita.

Katia Miki também anunciou que os investimentos na rede municipal de ensino terão continuidade ainda neste mês.

“No próximo dia 17, a Prefeitura reinaugurará a Creche Municipal Monteiro Lobato, na Chácara Farani, e, no dia 23, entregará à população o CIEP 284 Nelly Toledo Rocha, no distrito da Califórnia, ambos revitalizados por meio do programa Minha Escola + Bonita. Estamos muito felizes com essas entregas. Garanto à população que seguiremos trabalhando incansavelmente para assegurar que cada barrense tenha acesso a uma educação de qualidade”, finalizou a prefeita.