Projeto desenvolvido em parceria com a UGB promoverá a qualificação continuada dos trabalhadores do SUASFoto: Divulgação
Barra do Piraí e UGB lançam Plano Municipal de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social
Projeto desenvolvido em parceria com a UGB promoverá a qualificação continuada dos trabalhadores do SUAS, fortalecendo a rede socioassistencial do município
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Estudantes participam de plantio de mudas no Horto Municipal em Barra do Piraí
Mais de mil mudas foram plantadas por alunos da rede municipal durante ação que integra o projeto de revitalização do Horto Municipal
Katia Miki inaugura três creches e disponibiliza mais de 200 novas vagas para a educação infantil em menos de 15 dias
Creches José Duque de Freitas, Sementinha do Amanhã e José Alves Pereira ampliam o atendimento às famílias barrenses e reforçam os investimentos da Prefeitura na primeira infância
Barra do Piraí inaugura Espaço Maria da Penha no Jardim de Infância Newton Rocha Brandão
Programa Barra Lilás amplia ações de conscientização e prevenção à violência contra a mulher nas unidades de ensino do município
Campanha do Agasalho reforça solidariedade e mobiliza arrecadação para famílias de Barra do Piraí
Iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social recebe doações de roupas e cobertores para ajudar quem mais precisa durante o inverno
Prefeitura de Barra do Piraí reinaugura Creche Municipal José Alves Pereira, no Morro do Gama
A unidade passou por uma ampla revitalização através do programa Minha Escola + Bonita, recebendo importantes melhorias
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