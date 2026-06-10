Projeto desenvolvido em parceria com a UGB promoverá a qualificação continuada dos trabalhadores do SUAS - Foto: Divulgação

Projeto desenvolvido em parceria com a UGB promoverá a qualificação continuada dos trabalhadores do SUASFoto: Divulgação

Publicado 10/06/2026 16:03

Barra do Piraí - Com o intuito de fortalecer cada vez mais as políticas de assistência social no município, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Universidade Geraldo Di Biase (UGB), lançou na manhã desta quarta-feira (10) o Plano Municipal de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O projeto marca o início de um importante ciclo de qualificação e capacitação continuada dos profissionais que atuam na rede socioassistencial do município, sejam eles vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social ou aos Conselhos Municipais. A iniciativa é voltada ao aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados à população.

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, ressaltou que a iniciativa representa um marco para o fortalecimento da política socioassistencial.

"A Educação Permanente é a certeza de que podemos aprimorar diariamente nosso trabalho e oferecer respostas cada vez mais qualificadas à população. Hoje iniciamos mais um importante ciclo de aprendizado, reflexão e construção coletiva para fortalecer o SUAS em Barra do Piraí. A parceria com a UGB amplia nossas possibilidades de formação e reafirma o compromisso da gestão municipal com a excelência dos serviços prestados aos barrenses", destacou a secretária.

Durante a cerimônia de lançamento, foi realizada a assinatura do Termo de Cooperação entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Universidade Geraldo Di Biase, formalizando a parceria que possibilitará a realização de oficinas, cursos, capacitações e demais atividades formativas ao longo do próximo ano.

Mais do que promover o aprimoramento contínuo da gestão e dos profissionais da área, o projeto contribuirá para o fortalecimento das competências técnicas das equipes e para a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos aos usuários da política pública de assistência social.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a importância da iniciativa para a consolidação de uma rede de proteção social cada vez mais preparada e eficiente.

"Em um ano e meio de gestão, já estamos consolidando políticas públicas eficientes que garantem um serviço socioassistencial de excelência para a população. Esse projeto surge como uma forma de potencializar ainda mais essas ações, assegurando que nossos profissionais estejam constantemente capacitados e preparados para atender as demandas da população. Investir na qualificação das equipes é investir diretamente na qualidade de vida dos barrenses e no fortalecimento das políticas públicas que transformam realidades", finalizou a prefeita.

Por meio da parceria com a UGB, Barra do Piraí avança na construção de uma política de educação permanente estruturada, fortalecendo a atuação dos profissionais do SUAS e garantindo um atendimento cada vez mais humanizado, qualificado e eficiente para a população.

Também estiveram presentes na cerimônia o vice-presidente da UGB-FERP, Dr. Paulo Di Biase, o diretor-executivo da instituição, Heitor Favieri Neto, e a pró-reitora Elisa Ferreira Silva de Alcantara, além de representantes dos Conselhos Municipais, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e demais autoridades convidadas.