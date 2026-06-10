Mais de mil mudas foram plantadas por alunos da rede municipal durante ação que integra o projeto de revitalização do Horto MunicipalFoto: Celso Pelé/Secom
Estudantes participam de plantio de mudas no Horto Municipal em Barra do Piraí
Mais de mil mudas foram plantadas por alunos da rede municipal durante ação que integra o projeto de revitalização do Horto Municipal
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