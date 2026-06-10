Mais de mil mudas foram plantadas por alunos da rede municipal durante ação que integra o projeto de revitalização do Horto Municipal - Foto: Celso Pelé/Secom

Mais de mil mudas foram plantadas por alunos da rede municipal durante ação que integra o projeto de revitalização do Horto MunicipalFoto: Celso Pelé/Secom

Publicado 10/06/2026 15:59

Barra do Piraí - A terça-feira (9) foi marcada por uma importante ação de educação ambiental no Horto Municipal de Barra do Piraí. Como parte da programação da Semana do Meio Ambiente, alunos da Escola Municipal Dr. Gervásio Alves Pereira participaram do plantio de mais de mil mudas nativas da Mata Atlântica, contribuindo para a recuperação de uma área verde e para a construção de uma consciência ambiental desde a infância.

A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, com apoio da Cedae, parceira do município em diversas ações voltadas à preservação ambiental. Além do plantio, os estudantes realizaram uma visita guiada pelo Horto Municipal, conhecendo de perto o trabalho desenvolvido no espaço e a importância das espécies nativas para a manutenção dos ecossistemas.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou o valor da iniciativa para a formação das novas gerações.

“Estamos celebrando a Semana do Meio Ambiente com uma ação muito especial. Trazer os alunos para vivenciar esse momento é uma forma de mostrar, na prática, a importância de cuidar da nossa cidade e do nosso planeta. São experiências como essa que ajudam a formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com o futuro”, afirmou.

Já o secretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, ressaltou o caráter histórico da ação e sua relação com o projeto de revitalização do Horto Municipal.

“Hoje é um dia histórico para Barra do Piraí. Estão sendo plantadas aqui no Horto mais de mil mudas pelos alunos da Escola Gervásio. Isso nunca aconteceu. É a primeira vez que uma iniciativa desse porte é realizada e ela faz parte de um grande projeto de revitalização deste espaço, que queremos transformar em um local de convivência, aprendizado e contato com a natureza para as famílias barrenses”, destacou.

Segundo Christopher, a ação representa mais um passo no fortalecimento das políticas ambientais do município e na aproximação da população com as pautas ligadas à preservação do meio ambiente.

Para os estudantes, a experiência também deixou aprendizados importantes. A aluna Maria Eduarda contou que participar do plantio foi uma experiência especial.

“Eu gostei de plantar a muda porque ela vai crescer e virar uma árvore grande. Foi um dia diferente e muito divertido”, disse.

Já o estudante João Pedro destacou o que aprendeu durante a atividade.

“Achei muito legal conhecer o Horto e ajudar a plantar. Agora eu vou prestar mais atenção em como cuidar da natureza”, afirmou.

A atividade faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente 2026, que prossegue nos próximos dias com ações de educação ambiental em diferentes pontos do município. O encerramento está marcado para sábado (13), quando será realizada uma caminhada com saída da Praça Nilo Peçanha, às 9h30, seguida de plantio de mudas no Cais de Santana.