Encontro destacou a relação entre ancestralidade, preservação ambiental e práticas de cuidado com a natureza - Foto: Secom

Encontro destacou a relação entre ancestralidade, preservação ambiental e práticas de cuidado com a naturezaFoto: Secom

Publicado 11/06/2026 13:21

Barra do Piraí - A relação entre cultura, fé, ancestralidade e preservação ambiental esteve em debate na noite de quarta-feira (10), durante mais uma atividade da Semana do Meio Ambiente de Barra do Piraí. Realizada no Auditório da Unimed, a palestra “Povos de Terreiro e Sustentabilidade: práticas de cuidado com a natureza” reuniu participantes interessados em conhecer diferentes perspectivas sobre o cuidado com o meio ambiente a partir dos saberes das religiões de matriz africana.

A atividade foi conduzida pelo professor Paulo Sérgio Tamiozzo, da Univassouras, que apresentou ao público reflexões sobre a importância da natureza dentro das tradições dos povos de terreiro e sobre como essas práticas contribuem para a conscientização ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Durante a apresentação, o palestrante destacou que a preservação ambiental é um compromisso coletivo e fundamental para a qualidade de vida da população.

“Quando pensamos em uma natureza limpa e sustentável, pensamos em um ambiente livre da contaminação de resíduos sólidos, de poluentes do ar e da poluição visual. Os danos causados pela contaminação ambiental não afetam apenas os moradores locais, mas toda a sociedade e tudo o que está à sua volta”, explicou.

O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, ressaltou que a proposta da Semana do Meio Ambiente é ampliar o diálogo sobre questões ambientais por diferentes perspectivas.

“Recebemos o professor Paulo para falar sobre Povos de Terreiro e Sustentabilidade. Quem esteve presente pôde conhecer um pouco mais sobre as religiões de matriz africana e entender que fé e meio ambiente caminham juntos. Foi um papo enriquecedor, que mostrou como diferentes saberes podem contribuir para a preservação da natureza”, afirmou.

Segundo Christopher, a construção de uma cidade mais sustentável passa pela participação da sociedade e pela troca de experiências.

“É esse tipo de trabalho que a Secretaria vem fazendo, conversando, debatendo e ouvindo. É assim que conseguimos encontrar caminhos para proteger a nossa natureza e construir uma cidade cada vez mais sustentável”, completou.

A palestra integrou a programação da Semana do Meio Ambiente 2026, promovida pela Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, que segue com atividades educativas, fóruns, oficinas e ações voltadas à conscientização ambiental.