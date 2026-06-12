Durante as palestras, foram debatidos temas como logística reversa, coleta seletiva, reciclagem, economia circular e responsabilidade compartilhada - Foto: Divulgação

Durante as palestras, foram debatidos temas como logística reversa, coleta seletiva, reciclagem, economia circular e responsabilidade compartilhadaFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 15:15

Barra do Piraí - A Semana do Meio Ambiente de Barra do Piraí teve mais um dia de atividades na quinta-feira (11), com ações voltadas à conscientização ambiental em diferentes públicos. Durante o dia, estudantes participaram de uma oficina de bombas de sementes no CIEP 428 de Vargem Alegre. Já à noite, especialistas, gestores públicos e representantes de instituições ambientais se reuniram para o Fórum de Resíduos Sólidos.

Pela manhã, alunos do CIEP 428 e da Escola Municipal Marieta Vasconcelos participaram de uma oficina de confecção de bombas de sementes, técnica utilizada para auxiliar no reflorestamento e na recuperação de áreas degradadas. Após a atividade, os estudantes realizaram o lançamento das sementes em áreas da unidade escolar, colocando em prática os conhecimentos adquiridos e contribuindo para a ampliação da cobertura vegetal no local.

“Achei muito legal participar da oficina porque aprendemos uma forma diferente de ajudar a natureza. Agora quero acompanhar o crescimento das plantas que vão nascer dessas sementes”, comentou Ana Clara Souza, aluna do CIEP 428 de Vargem Alegre.

“A atividade mostrou que pequenas atitudes podem fazer a diferença para o meio ambiente. Foi muito bom aprender e participar desse momento com os colegas”, destacou Gabriel Ferreira, estudante da Escola Municipal Marieta Vasconcelos.

O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, destacou a importância de envolver os jovens em ações de preservação ambiental.

“Realizamos uma oficina onde os alunos aprenderam a confeccionar bombas de sementes, que têm como finalidade ajudar no reflorestamento das áreas. Depois, fizemos o lançamento dessas bombas no entorno do CIEP e temos certeza de que, daqui a algum tempo, todas essas áreas estarão florescendo”, afirmou.

À noite, a programação teve continuidade com a realização do Fórum de Resíduos Sólidos, que reuniu profissionais, estudantes e representantes de órgãos públicos para discutir caminhos e soluções para a gestão adequada dos resíduos.

Participaram do encontro a ambientalista Natália Nami; a bióloga e mestre em Ciências Ambientais Renata Albuquerque, da Secretaria de Meio Ambiente de Piraí; Fernanda Peralta, representante da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade; e Paulo Aurélio Carvalho, representante do Consórcio Vale do Café (CONVALE) e mestre em Ciências Ambientais.

Durante as palestras, foram debatidos temas como logística reversa, coleta seletiva, reciclagem, economia circular e responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos. Os especialistas também abordaram os desafios enfrentados pelos municípios para fortalecer a cadeia da reciclagem e ampliar a participação da população na destinação correta dos materiais descartados.