Durante as palestras, foram debatidos temas como logística reversa, coleta seletiva, reciclagem, economia circular e responsabilidade compartilhadaFoto: Divulgação
Semana do Meio Ambiente une educação e debate sobre sustentabilidade em Barra do Piraí
Na quinta-feira (11), oficina de bombas de sementes mobilizou estudantes durante o dia, enquanto Fórum de Resíduos reuniu especialistas e gestores à noite
Semana do Meio Ambiente une educação e debate sobre sustentabilidade em Barra do Piraí
Na quinta-feira (11), oficina de bombas de sementes mobilizou estudantes durante o dia, enquanto Fórum de Resíduos reuniu especialistas e gestores à noite
Povos de terreiro e sustentabilidade são tema de palestra na Semana do Meio Ambiente em Barra do Piraí
Encontro destacou a relação entre ancestralidade, preservação ambiental e práticas de cuidado com a natureza
Vacinação contra a gripe chega à Feira Livre neste domingo (14) e amplia acesso da população à imunização
Com ações em empresas, espaços públicos e unidades de saúde, campanha busca ampliar a cobertura vacinal em Barra do Piraí
Barra do Piraí e UGB lançam Plano Municipal de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social
Projeto desenvolvido em parceria com a UGB promoverá a qualificação continuada dos trabalhadores do SUAS, fortalecendo a rede socioassistencial do município
Estudantes participam de plantio de mudas no Horto Municipal em Barra do Piraí
Mais de mil mudas foram plantadas por alunos da rede municipal durante ação que integra o projeto de revitalização do Horto Municipal
Katia Miki inaugura três creches e disponibiliza mais de 200 novas vagas para a educação infantil em menos de 15 dias
Creches José Duque de Freitas, Sementinha do Amanhã e José Alves Pereira ampliam o atendimento às famílias barrenses e reforçam os investimentos da Prefeitura na primeira infância
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.