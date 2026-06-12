Campanha Junho Violeta é um movimento dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. - Foto: Divulgação

Campanha Junho Violeta é um movimento dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa.Foto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 15:26

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), aderiu à campanha Junho Violeta, movimento dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa.

Pensando na importância de fortalecer o respeito, o cuidado e a garantia de direitos da população idosa, a Secretaria organizou uma programação especial que percorrerá diversos Grupos de Convivência do município ao longo do mês de junho.

As atividades vão promover momentos de diálogo, acolhimento, informação e fortalecimento de vínculos, levando conscientização para diferentes localidades da cidade e reforçando a importância da proteção da população idosa.

Mencionando o programa “Melhor Idade: Com Orgulho, Saúde e Qualidade de Vida”, a secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou que a campanha reforça um trabalho que já é desenvolvido permanentemente pela pasta.

“Desenvolvemos o Programa da Melhor Idade, iniciativa que já conta com mais de mil participantes. Nosso objetivo não é apenas oferecer atividades e momentos de lazer, mas também promover um envelhecimento saudável, e isso passa diretamente pela proteção e pelo combate à violência contra a população idosa. Este é um mês para lembrarmos dessa luta, mas esse trabalho é realizado durante todo o ano e continuará sendo uma das nossas prioridades”, afirmou a secretária.

Na manhã desta sexta-feira (12), os participantes do Programa Melhor Idade tiveram uma programação especial no Royal Sport Club. O encontro contou com atividades de dança, café da manhã, momentos de integração e diversas ações voltadas ao bem-estar e à valorização da terceira idade.

Também estiveram presentes na ocasião a prefeita Katia Miki, o deputado estadual André Corrêa e os vereadores Pedrinho ADL, presidente da Comissão de Assistência Social da Câmara Municipal, e Elves Costa.

O deputado estadual André Corrêa ressaltou a importância do programa e elogiou o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Barra do Piraí.

“É uma grande alegria ver o Programa Melhor Idade crescendo em Barra do Piraí sob a gestão da prefeita Katia Miki. Parabenizo os professores do projeto e a secretária Marina Tinoco pelo comprometimento e pela dedicação na condução dessa importante iniciativa, que promove qualidade de vida, inclusão e bem-estar para os idosos do município”, destacou o deputado.

A prefeita Katia Miki destacou a importância de garantir proteção, respeito e qualidade de vida para a população idosa do município.

“Cada idoso de Barra do Piraí deve se sentir acolhido e valorizado pelo poder público. Temos uma dívida de gratidão com aqueles que ajudaram a construir a história da nossa cidade. Combater a violência contra a pessoa idosa e garantir um envelhecimento saudável é um dever de todos nós”, afirmou a prefeita.

Katia também ressaltou os investimentos realizados pela administração municipal voltados para a terceira idade e o fortalecimento da rede de proteção.

“Contamos com uma rede de atendimento cada vez mais fortalecida e com iniciativas que promovem bem-estar, inclusão social e qualidade de vida para a nossa melhor idade. O Junho Violeta reforça essa conscientização, mas esse compromisso está presente em nossas ações durante todo o ano”, concluiu.

Confira a programação do Junho Violeta

15 de junho

Local: Ipiabas

Horário: 13h30

16 de junho

Local: Parque Santana

Horário: 13h30

17 de junho

Local: Caixa D'Água

Horário: 13h30

18 de junho

Local: Praça Nilo Peçanha

Horário: 13h30

19 de junho

Local: Califórnia

Horário: 13h30

22 de junho

Local: Areal

Horário: 13h30

23 de junho

Local: Metalúrgica

Horário: 13h30

24 de junho

Local: Ponte Vermelha

Horário: 13h30

26 de junho

Local: Guararema

Horário: 13h30

29 de junho

Local: Boca do Mato

Horário: 13h30

30 de junho

Local: Vargem Alegre

Horário: 13h30