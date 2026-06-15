Ação realizada neste domingo imunizou cerca de 150 pessoas e passará a acontecer semanalmente na Feira LivreFoto: Divulgação
Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promove campanha de imunização na Feira Livre
Em sua primeira edição, ação realizada neste domingo imunizou cerca de 150 pessoas e passará a acontecer semanalmente na Feira Livre
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Em sua primeira edição, ação realizada neste domingo imunizou cerca de 150 pessoas e passará a acontecer semanalmente na Feira Livre
Blues & Jazz Festival chega a Ipiabas no próximo fim de semana
Festival acontece entre os dias 19 e 21 de junho e promete transformar Ipiabas em um grande palco de música, cultura, gastronomia e turismo
Barra do Piraí promove ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa
Programação organizada pela Secretaria de Assistência Social percorrerá grupos de convivência do município durante o mês de junho, reforçando a proteção, o respeito e a valorização da população idosa
Semana do Meio Ambiente une educação e debate sobre sustentabilidade em Barra do Piraí
Na quinta-feira (11), oficina de bombas de sementes mobilizou estudantes durante o dia, enquanto Fórum de Resíduos reuniu especialistas e gestores à noite
Povos de terreiro e sustentabilidade são tema de palestra na Semana do Meio Ambiente em Barra do Piraí
Encontro destacou a relação entre ancestralidade, preservação ambiental e práticas de cuidado com a natureza
Vacinação contra a gripe chega à Feira Livre neste domingo (14) e amplia acesso da população à imunização
Com ações em empresas, espaços públicos e unidades de saúde, campanha busca ampliar a cobertura vacinal em Barra do Piraí
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