Ação realizada neste domingo imunizou cerca de 150 pessoas e passará a acontecer semanalmente na Feira Livre - Foto: Divulgação

Ação realizada neste domingo imunizou cerca de 150 pessoas e passará a acontecer semanalmente na Feira LivreFoto: Divulgação

Publicado 15/06/2026 14:18

Barra do Piraí - Ampliando o acesso à imunização contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou neste domingo (14) as ações de vacinação na Feira Livre de Barra do Piraí. A iniciativa ocorreu das 8h às 12h e imunizou cerca de 150 pessoas.

O projeto se soma a outras iniciativas da Prefeitura para democratizar o acesso aos imunizantes, como a campanha de vacinação realizada todas as quartas-feiras, das 17h às 20h, na Praça Nilo Peçanha, além das imunizações já oferecidas regularmente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Moradora do bairro Oficinas Velhas, Sonia Helena, de 63 anos, elogiou a iniciativa e destacou a importância da vacinação neste período do ano.

"É uma iniciativa muito boa, pois auxilia o acesso da população à vacina, especialmente nesta época de frio, quando temos mais casos de gripe. Achei ótimo", afirmou.

A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, avaliou positivamente a ação e destacou a adesão dos barrenses.

"Foi uma boa campanha, com ótima participação da população. Seguiremos intensificando as ações e quero lembrar que, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, o imunizante também está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município",ressaltou.

O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, destacou que a ampliação dos pontos de vacinação faz parte da estratégia da gestão para aumentar a cobertura vacinal no município.

"Estamos trabalhando para, cada vez mais, intensificar as ações de imunização em nosso município. Vacinas salvam vidas e são fundamentais para a prevenção de doenças. Nosso objetivo é facilitar o acesso da população e garantir que cada vez mais barrenses estejam protegidos", afirmou.