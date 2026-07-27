O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
Jovem morre em acidente entre moto e carro na RJ-145, em Barra do Piraí
Colisão aconteceu na noite de domingo; vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local
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Barra do Piraí promove "Um Dia no Horto" com programação gratuita de lazer e educação ambiental
Evento acontece no dia 2 de agosto e reúne atividades para toda a família no Horto Florestal
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Prefeitura de Barra do Piraí reabre Galeria Condessa de Frontin e fortalece mobilidade e preservação do patrimônio histórico
Além da reabertura da passagem subterrânea, município inaugurou a Sala de Exposições Setembrino da Silva Rosa, novo espaço permanente dedicado à arte, à cultura e à memória de Barra do Piraí
Katia Miki mantém articulação e cobra nova concessão para garantir futuro da BR-393
Após conseguir melhorias emergenciais na rodovia, prefeita de Barra do Piraí reforça mobilização para assegurar investimentos, duplicações e mais segurança por meio de uma nova concessão federal
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