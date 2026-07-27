O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

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Luan Campos
Barra do Piraí - Um jovem de aproximadamente 20 anos morreu na noite de domingo (26) após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na RJ-145, em Barra do Piraí. A colisão ocorreu por volta das 20h, na altura do km 37 da rodovia.
De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), o motorista do carro seguia no sentido Piraí quando, nas proximidades do km 35, colidiu com a motocicleta, que trafegava no sentido contrário.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participaram do atendimento da ocorrência.
Ainda conforme o CPTran, foi constatado que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A Polícia Científica realizou a perícia no local para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. Após os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.
As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.