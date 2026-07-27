O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 27/07/2026 14:37

Barra do Piraí - Um jovem de aproximadamente 20 anos morreu na noite de domingo (26) após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na RJ-145, em Um jovem de aproximadamente 20 anos morreu na noite de domingo (26) após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na RJ-145, em Barra do Piraí . A colisão ocorreu por volta das 20h, na altura do km 37 da rodovia.

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), o motorista do carro seguia no sentido Piraí quando, nas proximidades do km 35, colidiu com a motocicleta, que trafegava no sentido contrário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participaram do atendimento da ocorrência.

Ainda conforme o CPTran, foi constatado que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Polícia Científica realizou a perícia no local para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. Após os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.