Secretaria da Mulher de Barra do Piraí promoveu evento gratuito, voltado para mulheres que desejam transformar uma ideia em negócio - Foto: Luíza Arêas/Secom

Secretaria da Mulher de Barra do Piraí promoveu evento gratuito, voltado para mulheres que desejam transformar uma ideia em negócioFoto: Luíza Arêas/Secom

Publicado 21/07/2026 17:47

Barra do Piraí - A Casa da Mulher, sede da Secretaria Municipal da Mulher de A Casa da Mulher, sede da Secretaria Municipal da Mulher de Barra do Piraí , recebeu a oficina gratuita de empreendedorismo feminino. O encontro, que aconteceu na segunda-feira (20), teve como objetivo instruir, incentivar e proporcionar mais segurança e planejamento aos empreendimentos que já possuem.

O evento contou com a presença de Fernanda Dias, Coordenadora do Espaço Mulher Mais Empreendedora PPG, e Natalia Zanela, Coordenadora do Empreendedorismo Feminino na Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas. As participantes tiveram a oportunidade de aprender novas técnicas de venda e produção, incluindo o uso de IA, além de participar de dinâmicas em grupo.

Fernanda destacou a importância desta oficina, que serve como mentoria para mulheres que desejam entrar no mercado como empreendedoras.



“São seis pontos que nós descobrimos através das nossas vivências, que transformam a vida da mulher empreendedora, porque quando a gente começa no empreendedorismo, ninguém ensina a gente. A gente começa simplesmente por necessidade.”

Adriana Portugal, uma das participantes da oficina, afirmou que o encontro deu à ela um ponto de vista diferente sobre o empreendedorismo.

"Nós aprendemos a nos apresentar nas feiras ou como conduzir uma venda, tudo isso de uma maneira muito simples, muito didática, muito clara. Ficou fácil o entendimento de como a gente pode transformar o nosso pequeno empreendimento, num negócio rentável e sustentável pra nós."

A secretaria, Daniella de Oliveira, reafirmou o compromisso da Casa da Mulher com o incentivo e desenvolvimento da mulher barrense no mercado de trabalho.

“Cada mulher que passa pela Casa da Mulher sai mais preparada e mais confiante. Nosso papel é garantir que esse espaço continue sendo uma referência de apoio integral às mulheres de Barra do Piraí, tanto no campo social quanto no econômico.”

Para a prefeita Katia Miki, iniciativas como essa reforçam o papel da administração municipal com as cidadãs de Barra do Piraí.

“Investir no empreendedorismo feminino é investir no desenvolvimento econômico e social da cidade. Cada mulher que se capacita e fortalece seu negócio movimenta a economia da nossa cidade e inspira outras a seguirem o mesmo caminho.”

Para as mulheres que queiram conhecer a instituição, a Casa da Mulher está localizada na Rua Humberto Martuscelo, numero 66, Centro. O número para contato é (24) 99964-3761.