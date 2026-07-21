Prefeita apresentou as ações inéditas implantadas em Barra do Piraí e compartilhou a experiência do município - Foto: Divulgação

Prefeita apresentou as ações inéditas implantadas em Barra do Piraí e compartilhou a experiência do municípioFoto: Divulgação

Publicado 21/07/2026 17:43

Barra do Piraí - A prefeita de A prefeita de Barra do Piraí , Katia Miki, participou nesta terça-feira (21) do Conecta Delas, um encontro voltado ao empreendedorismo, liderança e desenvolvimento regional do Estado do Rio de Janeiro, realizado em Niterói. O evento reuniu prefeitas, gestoras públicas, empresárias e especialistas para discutir políticas públicas, desenvolvimento econômico e o fortalecimento da liderança feminina nos espaços de decisão.

Katia integrou o painel "Mulheres nas Políticas Públicas", ao lado das prefeitas Marina Rocha, de Guapimirim, e Rosi Silva, de Vassouras, além da secretária executiva de Políticas Públicas de Niterói, Dayse Monassa. O debate promoveu a troca de experiências entre mulheres que ocupam cargos de liderança e apresentou iniciativas voltadas ao fortalecimento da participação feminina na administração pública.

A prefeita esteve acompanhada da secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, e da equipe da pasta, formada por Esther, Rafaela, Emilaine e Amanda. Durante sua fala, Katia fez questão de reconhecer o trabalho desenvolvido pela secretaria e destacou a importância da equipe na construção das políticas públicas voltadas às mulheres em Barra do Piraí.

"Quero saudar a nossa secretária da Mulher, Daniella de Oliveira, e toda a equipe da secretaria, que realiza um trabalho muito bonito em defesa das mulheres barrenses. São profissionais comprometidas que ajudam a transformar a realidade de muitas famílias do nosso município", afirmou.

Ao compartilhar sua trajetória política, Katia relembrou que seu interesse pela vida pública nasceu da atuação como advogada e da percepção da desigualdade enfrentada pelas mulheres. Ela contou que decidiu disputar uma eleição ao perceber que Barra do Piraí havia passado mais de uma década sem nenhuma representante feminina na Câmara Municipal.

"Percebi que uma cidade formada majoritariamente por mulheres não podia permanecer tanto tempo sem representação feminina no Legislativo. Olhei para os lados em busca de alguém que assumisse esse desafio, mas ninguém quis. Então decidi que eu mesma faria esse caminho", relatou.

A prefeita também destacou que precisou construir sua trajetória política por conta própria, estudando campanhas eleitorais, legislação e estratégias de comunicação, até ser eleita a vereadora mais votada da história do município. Anos depois, conquistou outro marco histórico ao tornar-se a primeira mulher eleita prefeita de Barra do Piraí em 136 anos de emancipação da cidade.

Durante o painel, Katia apresentou as principais ações implantadas desde o início de sua gestão para fortalecer a proteção, o acolhimento e a autonomia das mulheres. Segundo ela, quando assumiu a Prefeitura, Barra do Piraí não possuía uma política pública estruturada para esse público.

"O primeiro passo foi criar a Secretaria Municipal da Mulher. A partir dela, estruturamos uma rede de atendimento que hoje oferece acolhimento, proteção e oportunidades para as mulheres do nosso município", destacou.

Entre os avanços apresentados está a criação da Casa da Mulher Hortência Campos Giótola, espaço que concentra diversos serviços especializados. No local funcionam o Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o Núcleo Especializado de Apoio Psicoterapêutico (NEAP), a Sala da Mulher Empreendedora e o Núcleo Reflexivo para Homens Agressores, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Katia também destacou o programa Barra Lilás, desenvolvido nas escolas municipais para prevenir a violência de gênero por meio de palestras, ações educativas e divulgação da rede de proteção às mulheres. Segundo ela, o trabalho tem permitido identificar situações de violência vividas por famílias e encaminhar mulheres aos serviços de acolhimento.

Além das ações voltadas ao enfrentamento da violência, a prefeita ressaltou investimentos na saúde da mulher, como a ampliação dos exames laboratoriais para gestantes, a oferta de ultrassonografias morfológicas pela rede municipal, a disponibilização do implante contraceptivo Implanon e novos projetos voltados à inclusão produtiva e ao empreendedorismo feminino.

"Sabemos que ocupar um cargo eletivo ainda é um desafio para as mulheres, e permanecer nele exige um esforço ainda maior. Mas seguimos trabalhando porque queremos abrir caminhos para que outras mulheres também ocupem esses espaços e para transformar a realidade da nossa cidade", afirmou.

Ao final do encontro, Katia destacou que eventos como o Conecta Delas fortalecem a troca de experiências entre gestoras públicas e reafirmam o compromisso de ampliar políticas que promovam igualdade de oportunidades, autonomia e proteção às mulheres.

"O protagonismo feminino se fortalece quando mulheres compartilham experiências, constroem soluções juntas e mostram que é possível transformar cidades por meio de políticas públicas sérias, humanas e eficientes", concluiu a prefeita de Barra do Piraí.