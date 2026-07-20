O evento aconteceu com caminhada, louvor e apresentações musicais no distrito - Foto: Divulgação

O evento aconteceu com caminhada, louvor e apresentações musicais no distritoFoto: Divulgação

Publicado 20/07/2026 15:08

Barra do Piraí - A 5ª edição da Marcha para Jesus da Califórnia reuniu centenas de pessoas neste sábado (18), no distrito da Califórnia, em A 5ª edição da Marcha para Jesus da Califórnia reuniu centenas de pessoas neste sábado (18), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí . Promovido pela Associação de Pastores do Distrito da Califórnia, em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí, o Conselho Municipal de Pastores de Barra do Piraí (COMBAPI) e outras instituições, o evento proporcionou momentos de fé, louvor, oração e comunhão entre os participantes.

A programação teve início às 15h, no bairro Morada do Vale, de onde os fiéis seguiram em caminhada pelas ruas do distrito. Após a marcha, o público acompanhou apresentações musicais e momentos de adoração que se estenderam até as 23h, reunindo famílias e membros de diversas igrejas evangélicas da região.

Entre as atrações musicais estiveram William Nascimento, Jeyzer Maia, Mattos Nascimento, André Pentecoste, Adriano Gospel Kids, Godoy da Unção, Luiz Miguel, Jéssica Nunes, Lucas Oliveira, Sara Maria, Família Viva São Francisco e Pr. Matheus Atos Music.

O grande destaque da programação foi Mattos Nascimento, grande nome da música gospel brasileira, que conduziu o público em um momento de louvor e adoração.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou que, desde que recebeu o convite para apoiar a iniciativa, colocou a Prefeitura à disposição para garantir toda a estrutura necessária à realização do evento.

"Quando o presidente da associação, João Paulo Tavares, entrou em contato comigo, logo garanti que o evento teria todo o suporte do poder público, oferecendo à comunidade da Califórnia uma grande festa de fé e celebração. Estou muito feliz com a presença do público neste momento de adoração e união", afirmou.

Katia agradeceu ao deputado federal Áureo Ribeiro por articular o show com o grande nome do gospel William Nascimento, “agradeço muito ao Áureo Ribeiro, nosso parceiro para toda as horas, por articular junto à FUNARJ a apresentação musical com o William Nascimento, grande nome do gospel nacional”.

O presidente da Associação de Pastores do Distrito da Califórnia, João Paulo Tavares, agradeceu o apoio da administração municipal e dos demais parceiros para a realização da quinta edição da marcha.

"Agradeço à Prefeitura pelo grande apoio com toda a estrutura do evento, como palco, tendas e banheiros químicos. Nosso público cresce a cada edição, não tenho dúvida disso. Mais uma vez, agradeço à prefeita Katia Miki e a cada parceiro que contribuiu para que esse evento acontecesse", ressaltou.

Representante do distrito da Califórnia na Câmara Municipal, o vereador Macrei Júnior destacou a importância da iniciativa para a comunidade e elogiou o apoio dado pela Prefeitura ao evento.

"É muito gratificante ver um evento como esse. Quero parabenizar toda a organização e agradecer à prefeita Katia Miki por todo o apoio que tem dado ao distrito da Califórnia. Temos certeza de que eventos como este continuarão contando com o apoio da Prefeitura. Se Deus quiser, teremos muitas outras edições", concluiu.

Também representando a câmara municipal, esteve presente no evento a vereadora Lu Maciel.

O secretário municipal da Califórnia, Gabriel Cunha, ressaltou que a realização da Marcha para Jesus demonstra o compromisso da gestão municipal com o distrito e seus moradores.

"Esse evento é um retrato do compromisso da gestão da prefeita Katia Miki com o distrito da Califórnia e com a sua população. Toda a organização foi impecável e mostra o quanto a união entre o poder público e a comunidade pode proporcionar momentos especiais como este", afirmou.

Também presente no evento, o deputado estadual Munir Neto destacou o carinho que possui por Barra do Piraí e, em especial, pelo distrito da Califórnia.

“Sempre deixei muito claro o meu carinho por Barra do Piraí e pelo distrito da Califórnia. Junto com a prefeita Katia Miki e o vereador Macrei, trouxemos grandes avanços para esse distrito, que conta com mais de 20 mil habitantes. Essa festa representa mais uma demonstração de união e de valorização da população", finalizou.