Programa de revitalização já transformou 10 unidades de ensino, com destaque para as escolas e creches entregues nos últimos mesesFoto: Divulgação
Projeto Minha Escola + Bonita garante espaços mais modernos e acolhedores na rede municipal
Programa de revitalização já transformou 10 unidades de ensino, com destaque para as escolas e creches entregues nos últimos meses
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Programa de revitalização já transformou 10 unidades de ensino, com destaque para as escolas e creches entregues nos últimos meses
Merendeiras da rede municipal participam de capacitação para fortalecer a qualidade da alimentação escolar em Barra do Piraí
Formação reuniu profissionais da rede nesta quinta-feira (16) e reforçou boas práticas de higiene, segurança alimentar e o compromisso com refeições cada vez mais nutritivas para os alunos
Secretaria de Bem-Estar Animal realiza vacinação de cães e gatos em Barra do Piraí
Campanha tem como objetivo reforçar as doses da vacina V3 e V8 nos pets
Assistência Social de Barra do Piraí entrega kits maternidade do programa Bebê Barrense
Iniciativa fortalece o auxílio-natalidade no município, garantindo apoio às gestantes e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social por meio da entrega de enxovais completos
Katia Miki lança projeto de Equoterapia Inclusiva
Lançamento ocorreu nesta segunda-feira (13), no Parque de Exposições, e marca um novo avanço nas políticas públicas de inclusão do município, ampliando o atendimento a pessoas com deficiência e condições neurodivergentes
Barra do Piraí amplia cobertura da vacinação antirrábica e ultrapassa 4,5 mil animais imunizados
Campanha chegou neste sábado (11) aos distritos de São José do Turvo e Dorândia, onde 1.179 cães e gatos receberam a vacina
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