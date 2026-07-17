Programa de revitalização já transformou 10 unidades de ensino, com destaque para as escolas e creches entregues nos últimos meses - Foto: Divulgação

Programa de revitalização já transformou 10 unidades de ensino, com destaque para as escolas e creches entregues nos últimos mesesFoto: Divulgação

Publicado 17/07/2026 15:11

Barra do Piraí - O cuidado com os ambientes escolares tem sido uma das prioridades da gestão da prefeita Katia Miki em Barra do Piraí. Um dos principais destaques é o programa Minha Escola + Bonita, lançado em 2025 para transformar as unidades da rede municipal por meio de ações de revitalização, modernização e qualificação dos espaços de ensino.

A iniciativa é considerada pela administração municipal uma das principais políticas públicas voltadas à valorização da educação, já tendo revitalizado 10 unidades escolares e seguindo em expansão para atender outras escolas e creches do município.

Entre os meses de maio e junho, quatro creches foram entregues à população. Três delas passaram diretamente pelas intervenções do programa Minha Escola + Bonita: a Creche José Alves Pereira, no Morro do Gama; a Creche Monteiro Lobato, na Chácara Farani; e a Creche Sementinha do Amanhã, no distrito da Califórnia.

Segundo o secretário municipal de Educação, Flávio Horta Jr., as entregas das creches nos últimos meses permitiram a abertura de mais de 200 novas vagas para a educação infantil.

"Cada creche e cada escola entregue, assim como cada nova vaga criada, representam um passo adiante no objetivo estabelecido pela prefeita Katia Miki de ampliar o acesso à educação com qualidade, garantindo espaços mais modernos, acolhedores e preparados para receber nossos alunos", destacou.

Além destas, o programa chegou às escolas Ciep 284, no distrito da Califórnia; São José do Turvo; Marieta Vasconcelos Coutinho Coelho, em Dorândia; João de Deus, no bairro Muqueca; Adma David Chedid, no Matadouro, entre outras unidades.

O objetivo da iniciativa é garantir ambientes mais organizados, seguros e acolhedores, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem e valorizando toda a comunidade escolar. Para isso, a gestão municipal emprega recursos dos royalties da educação na revitalização e modernização das unidades da rede.

Segundo a prefeita Katia Miki, o programa foi estruturado após a identificação da necessidade de otimizar a aplicação desses recursos, direcionando-os para investimentos permanentes na infraestrutura escolar.

"Estamos empenhados em garantir investimentos que gerem resultados concretos para os alunos e para toda a comunidade escolar. Por isso, estruturamos o programa Minha Escola + Bonita, realizado por meio dos royalties da educação, um recurso que, quando assumimos a Prefeitura, identificamos que não estava sendo aplicado da forma mais eficiente possível. A partir desse diagnóstico, planejamos a utilização desses recursos de maneira responsável, organizada e estratégica, para que eles retornassem em melhorias reais para as nossas escolas e creches", afirmou.

A prefeita também ressaltou que os resultados já podem ser percebidos em diferentes regiões do município e adiantou que novas entregas estão previstas.

"O avanço do projeto já é perceptível, e em breve entregaremos novas escolas completamente revitalizadas, influenciando positivamente o processo de aprendizagem de cada aluno, além de proporcionar mais conforto e segurança para toda a comunidade escolar. Estamos avançando e tenho certeza de que, passo a passo, conseguiremos entregar uma rede municipal cada vez mais moderna, acolhedora e preparada para oferecer uma educação de qualidade às nossas crianças", finalizou.