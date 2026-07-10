Evento na Estação Ferroviária terá apresentação da Orquestra Caipira Caminho da Roça - Foto: Divulgação

Evento na Estação Ferroviária terá apresentação da Orquestra Caipira Caminho da RoçaFoto: Divulgação

Publicado 10/07/2026 18:11

Barra do Piraí - A Antiga Estação Ferroviária será palco da primeira edição do Arraiá da Estação neste sábado (11). Promovido pela Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, o evento começa às 16h vai reunir música, dança, gastronomia típica e artesanato em uma programação gratuita para toda a família.

A principal atração será a apresentação da Orquestra Caipira Caminho da Roça, marcada para as 20h. Logo após o espetáculo, o público poderá participar da tradicional quadrilha, um dos momentos mais esperados da festa.

Além das atrações culturais, o Arraiá contará com barracas de comidas típicas e uma feira de exposição e venda de artesanato, valorizando os produtores e artesãos locais e fortalecendo a economia criativa do município.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, o evento reforça o compromisso da administração municipal com a valorização das manifestações culturais e dos artistas da cidade.

"Mais do que uma festa, o Arraiá da Estação é um momento de encontro entre as famílias e de valorização da nossa cultura popular. Preparamos uma programação que reúne música, tradição e oportunidades para os artesãos e empreendedores locais, fortalecendo a economia criativa e oferecendo à população um evento gratuito e de qualidade", destacou o secretário.

A prefeita Kátia Miki ressaltou que promover eventos culturais também significa investir na convivência social e no fortalecimento da identidade do município.

"Queremos que a população ocupe os espaços públicos, participe das atividades culturais e mantenha vivas as tradições que fazem parte da história de Barra do Piraí. O Arraiá da Estação foi preparado com muito carinho para receber as famílias em um ambiente acolhedor, com música, diversão e cultura", afirmou a prefeita.