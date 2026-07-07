O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto - Foto: Divulgação

O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de agostoFoto: Divulgação

Publicado 07/07/2026 15:16

Barra do Piraí - Nos dias 15 e 16 de agosto, o distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, será palco do 1º Encontro Brasileiro de Canitrekking, iniciativa pioneira que une esporte, turismo de natureza e bem-estar animal. Neste sábado (4), foi realizado o treino oficial de reconhecimento do percurso, reunindo participantes que percorreram parte da Trilha da Pedra do Gavião, trajeto que receberá a prova.

O Canitrekking é uma modalidade esportiva praticada em trilhas e ambientes naturais, na qual o participante percorre o trajeto acompanhado de seu cão, utilizando equipamentos apropriados que garantem conforto, segurança e integração entre tutor e animal. Além de incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o vínculo entre tutor e animal, a prática valoriza os atrativos naturais do município, fortalece a imagem turística de Ipiabas, promove o bem-estar animal e a guarda responsável, estimula o turismo, movimenta a economia local e contribui para consolidar o distrito como um destino pet friendly, entre diversos outros benefícios.

O evento chega ao município por meio da parceria entre a Canitrek Brasil e a Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura de Barra do Piraí, com apoio da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e da Agência de Desenvolvimento Regional do Sul Fluminense.

A praticante de canitrekking Aline Guimarães, de 36 anos, moradora do bairro Matadouro, destacou a importância do encontro e ressaltou o potencial de Ipiabas para a prática da modalidade.

"Esse evento vai ser incrível, pois será o primeiro encontro de canitrekking no Brasil. É uma modalidade em que você faz trilhas com o seu cão. São trilhas lindíssimas, e Ipiabas nos oferece exatamente isso. É uma iniciativa muito importante também para os cães, pois os mantemos em movimento. Quando praticamos o canitrekking, chegamos a algo muito semelhante à vida natural do animal."

Idealizador do evento, Hendrik Mansur, de 61 anos, morador de Ipiabas, afirmou que a expectativa é consolidar o encontro como um marco para o esporte no país e ampliar a divulgação da modalidade.

"Nossa equipe de canitrekking está fazendo o reconhecimento do percurso para um evento que traz esse esporte para o Brasil. Queremos que os participantes vivenciem esse momento. O encontro está previsto para os dias 15 e 16 de agosto, e estamos com grandes expectativas. Será um marco para o esporte com cães no Brasil. O evento vai contribuir para popularizar o canitrekking no país."

A secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, destacou a importância do encontro para o fortalecimento da causa animal e para a promoção da convivência entre tutores e seus pets.

"O canitrekking é um evento que nos enche de alegria e orgulho. Ver famílias e seus cães reunidos para praticar atividade física em nosso município é exatamente o tipo de iniciativa que buscamos incentivar na nossa gestão. Esses encontros vão além do esporte: fortalecem os laços entre tutores e seus animais, promovem a conscientização sobre o cuidado responsável com os pets e transformam nossos espaços públicos em lugares mais inclusivos. É maravilhoso ver pessoas se conhecendo, trocando dicas sobre saúde e bem-estar animal e construindo uma rede de apoio entre si", concluiu.

O secretário municipal de Turismo e secretário interino de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, Tadeu Oliveira, destacou que o evento representa mais um passo para fortalecer o potencial turístico de Ipiabas.

"O 1º Encontro Brasileiro de Canitrekking reforça Ipiabas como um dos principais destinos de turismo de aventura da nossa região, valorizando uma de suas maiores potencialidades. Além disso, consolida o município e o distrito como um destino pet friendly, capaz de receber eventos inovadores que unem esporte, natureza, bem-estar animal e desenvolvimento do turismo."