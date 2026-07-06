Ação da Secretaria Municipal de Saúde imunizou 1.231 cães e gatos no distrito e já soma 3.365 animais vacinadosFoto: Divuglação
Campanha de vacinação antirrábica imuniza mais de 1200 animais em Vargem Alegre
Ação da Secretaria Municipal de Saúde imunizou 1.231 cães e gatos no distrito e já soma 3.365 animais vacinados em dois sábados de mobilização
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Primeiro Mutirão de Atendimentos do Hospital do Olho amplia acesso à saúde em Barra do Piraí
Mutirão contou com consultas oftalmológicas, exames e os serviços do programa "Saúde + Perto de Você", ampliando o acesso da população à saúde
Controladoria Geral da União realiza oficina com conselheiros municipais de Barra do Piraí
Projeto tem como objetivo orientar os cidadãos a fiscalizar obras que são realizadas por órgãos públicos
Barra do Piraí recebe ambulância e Unidade Odontológica Móvel do Governo Federal
Entrega faz parte dos investimentos do Novo PAC Saúde e do programa Agora Tem Especialistas para fortalecer a assistência nos municípios
Prefeitura avança com obras da UBS e inicia construção da creche no Vale do Ipiranga
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Barra no Hexa já está preparado para receber os torcedores para Brasil x Noruega neste domingo
Ação promovida pela Secretaria Municipal de Turismo contará com transmissão em telão e show do Pagode do Vilão após a partida
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