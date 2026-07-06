Ação da Secretaria Municipal de Saúde imunizou 1.231 cães e gatos no distrito e já soma 3.365 animais vacinados - Foto: Divuglação

Ação da Secretaria Municipal de Saúde imunizou 1.231 cães e gatos no distrito e já soma 3.365 animais vacinadosFoto: Divuglação

Publicado 06/07/2026 11:17

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vacinou 1.231 animais durante a campanha antirrábica realizada neste sábado (4), no distrito de Vargem Alegre. Desse total, 942 foram cães e 289 gatos. Com o resultado, a mobilização já alcança 3.365 animais imunizados em apenas dois sábados, considerando também a etapa realizada no distrito da Califórnia.

A ação contou com equipes de vacinação volante e um posto fixo na ESF Nelson Gomes da Graça, ampliando o acesso dos tutores ao serviço e reforçando a prevenção da raiva, uma das principais zoonoses.

A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, destacou a importância da campanha.

"Novamente tivemos bons números em nossa campanha de vacinação antirrábica. É um serviço essencial para a saúde dos cães e gatos e também de seus tutores, já que a raiva é uma zoonose. Com a estratégia de postos fixos e equipes volantes, conseguimos ampliar o acesso à vacinação e alcançar um número expressivo de animais imunizados", afirmou.

A campanha teve início no último sábado (27), no distrito da Califórnia, onde 2.134 cães e gatos receberam a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde dará continuidade ao cronograma de vacinação nos demais bairros e distritos do município, ampliando a cobertura vacinal e fortalecendo as ações de prevenção e promoção da saúde pública.

O secretário municipal de Saúde e prefeito em exercício, Cristiano Almeida, ressaltou que os resultados alcançados demonstram o compromisso da administração municipal com a prevenção e o cuidado com a população e os animais.

"Em duas ações, imunizamos mais de 3.300 animais. Esse é um número muito expressivo, que reforça nosso compromisso com a saúde da população barrense. Em breve, anunciaremos o próximo local da campanha, seguindo a mesma dinâmica, com postos fixos e equipes volantes", finalizou Cristiano.