Espetáculo "Companhia Estação" marcou o encerramento de um ano de oficinas gratuitas voltadas à formação cultural de crianças e adolescentes - Foto: Talles Figueiredo

Espetáculo "Companhia Estação" marcou o encerramento de um ano de oficinas gratuitas voltadas à formação cultural de crianças e adolescentesFoto: Talles Figueiredo

Publicado 30/06/2026 13:48

Barra do Piraí - A Estação Ferroviária de Ipiabas recebeu visitantes no domingo (28) para duas apresentações da peça "Companhia Estação", espetáculo que marcou o encerramento do primeiro ciclo do projeto Ipiabas Cultural. Com sessões lotadas, a montagem reuniu familiares, moradores e turistas para prestigiar o trabalho desenvolvido ao longo de um ano por crianças e adolescentes participantes das oficinas.

Inspirada na obra A Geração Trianon, da escritora Ana Maria Nunes, a peça apresenta, de forma leve e bem-humorada, passagens da história de Barra do Piraí. O elenco foi formado pelos próprios alunos do projeto, que participaram de um processo de formação artística e ensaios durante o último ano.

Idealizado e coordenado pelo ator e produtor cultural Alexandre Mofati, o projeto teve como proposta utilizar a arte como instrumento de formação, aproximando os jovens da cultura, da história e da identidade do município.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou a importância do trabalho desenvolvido ao longo do projeto e ressaltou o papel da equipe responsável pela iniciativa.

"Esse resultado é fruto de um trabalho sério, conduzido pelo Alexandre Mofati e por toda a equipe do projeto, que acreditou no potencial desses jovens desde o início. A apresentação mostrou o quanto a cultura pode transformar vidas, fortalecer a autoestima e despertar o interesse pela história de Barra do Piraí. Para a Secretaria de Turismo, apoiar iniciativas como essa também significa investir na valorização do nosso patrimônio cultural", afirmou.

Durante o encerramento, também foi anunciada a continuidade do Ipiabas Cultural por mais um ano. A nova etapa contará com a ampliação das atividades oferecidas aos participantes.

A prefeita Kátia Miki destacou a importância da parceria que possibilitou a continuidade do projeto e agradeceu o apoio do deputado federal Reimont.

"É muito gratificante ver o resultado desse trabalho e saber que ele continuará beneficiando ainda mais crianças e adolescentes. Quero agradecer ao deputado federal Reimont pela parceria e pelo compromisso com Barra do Piraí, destinando a emenda parlamentar que tornou possível a realização deste projeto e agora garante sua continuidade. A Prefeitura seguirá apoiando iniciativas que promovam cultura, educação, inclusão e valorização da nossa história", declarou.

Ipiabas Cultural

O Ipiabas Cultural é um projeto de formação cultural voltado para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos de Barra do Piraí. Ao longo do primeiro ciclo, promoveu oficinas gratuitas de teatro, dança, música, artesanato e introdução ao turismo cultural, atendendo participantes de bairros e distritos como Centro, Ipiabas, Areal, Vila Ipiranga e Dorândia.

Além da formação artística, a iniciativa tem como objetivo incentivar a valorização da história local, fortalecer a identidade cultural do município e aproximar os jovens do patrimônio histórico e turístico de Barra do Piraí.

O projeto é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Humano de Conservação (IDEHC), viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Reimont, por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Turismo.

Com a renovação da parceria, o projeto seguirá por mais um ano e terá suas atividades ampliadas, permitindo que um número ainda maior de crianças e adolescentes participe das ações culturais.