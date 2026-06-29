Primeira etapa da campanha vacinou 2.134 cães e gatos no distrito - Foto: Divulgação

Primeira etapa da campanha vacinou 2.134 cães e gatos no distritoFoto: Divulgação

Publicado 29/06/2026 11:45

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início neste sábado (27) à Campanha de Vacinação Antirrábica 2026. A primeira etapa foi realizada no distrito da Califórnia e resultou na imunização de 2.134 animais, sendo 1.724 cães e 410 gatos.

A ação contou com postos fixos de vacinação na ESF Califórnia e na Secretaria do Distrito, além de equipes que percorreram as ruas com vacinação volante, facilitando o acesso dos moradores ao serviço e ampliando a cobertura vacinal.

A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, avaliou positivamente o primeiro dia da campanha e destacou a adesão da população.

“Foi um resultado muito satisfatório e que demonstra o compromisso da população com a saúde dos seus animais. Tivemos grande participação dos moradores da Califórnia, o que fortalece a prevenção contra a raiva e contribui diretamente para a proteção da saúde pública. Agora seguiremos levando a campanha para os demais bairros e distritos do município”, afirmou.

Entre os moradores que participaram da vacinação estava o aposentado José Carlos Ferreira, de 67 anos, que levou a cadela Mel para receber a dose.

“Todo ano faço questão de trazer a Mel para vacinar. É um cuidado simples, gratuito e muito importante. Quando a equipe está perto da gente, fica ainda mais fácil participar”, disse.

Quem também aproveitou a campanha foi a auxiliar de serviços gerais Ana Paula Mendes, de 35 anos, responsável pelo gato Simba.

“Eu acompanhei pelas redes sociais da Prefeitura e já me programei para trazer o Simba. É uma iniciativa que dá tranquilidade para quem tem animais e ajuda a manter todos protegidos”, destacou.

A Campanha de Vacinação Antirrábica seguirá nas próximas semanas, percorrendo bairros e distritos de Barra do Piraí. Os locais e datas de cada etapa serão divulgados previamente nos canais oficiais da Prefeitura, para que os tutores possam garantir a imunização de seus cães e gatos.