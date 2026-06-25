Iniciativa fortalece a participação dos homens na gestação e amplia o cuidado com a saúde da famíliaFoto: Divulgação
Prefeitura e FAA promovem capacitação para implantação do Pré-Natal do Parceiro
Iniciativa fortalece a participação dos homens na gestação e amplia o cuidado com a saúde da família
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Barra do Piraí firma parceria com UGB/FERP para capacitação de profissionais da Educação Especial
Acordo assinado pela prefeita Katia Miki prevê formação continuada para professores, mediadores e profissionais de apoio que atuam com estudantes com TEA e outras neurodivergências
Feira do Produtor Rural do Vale do Café recebe Nico Rezende e Paola Costa em Barra do Piraí
Evento fortalece a produção rural, valoriza os produtores da região e reúne atrações culturais, gastronomia e turismo
Prefeita Katia Miki viaja para missão internacional na China voltada ao desenvolvimento de cidades inteligentes
Convite do governo chinês reunirá gestores públicos brasileiros em programação sobre inovação, tecnologia, mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável; viagem não terá custos para os cofres municipais
Ipiabas Blues & Jazz Festival, Sabores do Vale do Café e Encontro de Land Rover movimentam Ipiabas e atraem cerca de 5 mil pessoas
Ocupação hoteleira superior a 91% e visitantes de diversos estados reforçam o potencial turístico de Ipiabas e do Vale do Café
Campanha inédita de vacinação animal aplica 1.850 doses em Barra do Piraí
Imunizantes V8 e V3 foram oferecidos gratuitamente à população em uma ação inédita que aplicou 1.850 doses e reforçou as políticas públicas de bem-estar animal no município
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