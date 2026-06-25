Iniciativa fortalece a participação dos homens na gestação e amplia o cuidado com a saúde da família - Foto: Divulgação

Iniciativa fortalece a participação dos homens na gestação e amplia o cuidado com a saúde da famíliaFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 13:59

Barra do Piraí - Na última terça-feira (23), a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fundação Dom André Arcoverde (FAA), realizou uma capacitação voltada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde para a implantação e padronização do Protocolo do Pré-Natal do Parceiro no município. A ação integra uma estratégia do Ministério da Saúde que busca inserir os homens no acompanhamento da gestação e no planejamento reprodutivo.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a participação ativa dos parceiros durante o período gestacional, promovendo o cuidado integral da família, a prevenção de doenças, a ampliação do acesso aos serviços de saúde e o fortalecimento do vínculo entre os usuários e as equipes de saúde. Durante o encontro, também foram apresentadas as diretrizes e os fluxos assistenciais que irão nortear a implementação do protocolo em toda a rede municipal.

Além disso, foi discutida a estratégia de descentralização do atendimento para todas as Unidades de Saúde de Barra do Piraí, ampliando o acesso da população e qualificando o acompanhamento dos parceiros das gestantes. A medida contribui para uma assistência mais completa e humanizada, fortalecendo as políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil.

A coordenadora da FAA, Vanessa Fontes dos Reis, destacou a importância da ação.

“A ação representa mais um avanço na qualificação da Atenção Primária à Saúde em Barra do Piraí, reforçando o compromisso da gestão municipal e da instituição de ensino com a promoção da saúde, a humanização do cuidado e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde e prefeito em exercício, Cristiano Almeida, ressaltou os benefícios da iniciativa para as famílias.

“Através dessa iniciativa, garantimos mais cuidado e acompanhamento às famílias durante a gestação. À medida que adotamos medidas como a divisão de responsabilidades sobre o pré-natal e o futuro bebê, o rastreamento de problemas de saúde no homem que poderiam afetar a gestação e outras ações preventivas, fortalecemos a promoção da saúde e o cuidado integral. Sem dúvidas, esse é um avanço essencial para construirmos uma assistência cada vez mais humanizada, participativa e eficiente em nosso município”, destacou.