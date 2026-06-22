Imunizantes V8 e V3 foram oferecidos gratuitamente à população em uma ação inédita que aplicou 1.850 doses - Foto: Divulgação

Imunizantes V8 e V3 foram oferecidos gratuitamente à população em uma ação inédita que aplicou 1.850 dosesFoto: Divulgação

Publicado 22/06/2026 16:11

Barra do Piraí - De maneira inédita, Barra do Piraí recebeu, nos dias 20 e 21 de junho, uma grande campanha gratuita de vacinação animal. Ao todo, foram aplicadas 1.850 doses dos imunizantes V8 e V3, número considerado um sucesso pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal.

Barra do Piraí foi o terceiro município de todo o Brasil a receber esse projeto, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o deputado federal Marcelo Queiroz e instituições parceiras. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso da população à vacinação preventiva de cães e gatos, contribuindo para a saúde e o bem-estar dos animais.

As vacinas oferecidas fazem parte de um importante protocolo de imunização animal. A V8, destinada aos cães, protege contra doenças graves e altamente contagiosas, como cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa canina, adenovirose, parainfluenza e leptospirose. Já a V3, aplicada em gatos, previne enfermidades como panleucopenia felina, rinotraqueíte e calicivirose, que podem causar complicações severas e até levar os animais à morte.

A secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, comemorou os resultados da campanha e destacou a importância da iniciativa para a proteção dos animais do município.

“Foi um completo sucesso. Estamos muito felizes com o resultado dessa campanha de vacinação, que possibilitou a diversos protetores e responsáveis por animais imunizar seus pets contra doenças graves. Esses imunizantes foram disponibilizados gratuitamente de forma inédita em nosso município, graças às políticas públicas de bem-estar animal implementadas em Barra do Piraí. Agradeço à prefeita Katia Miki, ao deputado Marcelo Queiroz, à UFRRJ e a todos os parceiros que tornaram essa ação possível”, afirmou a secretária.

O deputado federal Marcelo Queiroz também ressaltou o trabalho desenvolvido pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal.

“Quero parabenizar a Luciene e a prefeita Katia pelo trabalho brilhante que vêm realizando à frente da causa animal em Barra do Piraí. Não estamos falando apenas de ações como essa campanha de vacinação, mas também de avanços importantes, como as mais de 230 cirurgias de baixa e média complexidade realizadas pela UBS Pet em cerca de três meses. É um trabalho sério, comprometido e que tem gerado resultados concretos para a população e para os animais. É uma honra participar ativamente desse processo e ver a causa animal crescendo cada vez mais no município”, destacou o parlamentar.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, agradeceu aos envolvidos e ressaltou a importância da parceria para garantir acesso gratuito a imunizantes de alto custo.

“Quero agradecer muito ao deputado Marcelo Queiroz, ao vereador Pedrinho ADL, a toda a Câmara Municipal, à Luciene e à UFRRJ por esse projeto inédito, que possibilitou que vacinas de alto custo chegassem gratuitamente à nossa população. Toda a organização foi pensada para oferecer dignidade aos responsáveis e aos seus animais. Isso é reflexo de uma política pública séria, comprometida com o bem-estar animal e que só está se expandindo. Temos muitas ações importantes chegando e muita coisa boa ainda está por vir”, concluiu a prefeita.

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal informa que a segunda dose dos imunizantes será aplicada no dia 12 de julho de 2026 (domingo), das 9h às 17h, na UBS Pet Lúcio Mansur Elias, localizada na Rua Assis Ribeiro, nº 482, Centro, Barra do Piraí. A orientação é que os tutores que participaram da primeira etapa compareçam na data indicada para completar o protocolo vacinal e garantir a proteção adequada de seus animais.