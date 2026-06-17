Unidade é a quarta creche entregue pela administração municipal em menos de um mês, ampliando a oferta de vagas na Educação Infantil - Foto: Divulgação

Unidade é a quarta creche entregue pela administração municipal em menos de um mês, ampliando a oferta de vagas na Educação InfantilFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2026 16:19

Barra do Piraí - Com foco e compromisso com a Educação Infantil, a Prefeitura de Barra do Piraí reinaugurou, na manhã desta quarta-feira (17), a Creche Municipal Monteiro Lobato em sua nova sede, localizada na Avenida Amaral Peixoto, no bairro Chácara Farani. A unidade passa a oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento às crianças da rede municipal de ensino.

A unidade atende crianças da Educação Infantil e oferece um ambiente acolhedor e preparado para contribuir com o desenvolvimento integral dos alunos. Entre os serviços disponibilizados estão salas de atividades pedagógicas, espaços de convivência, alimentação escolar, acompanhamento educacional e sala de recursos multifuncionais, destinada ao atendimento das crianças com necessidades especiais.

O espaço foi pensado para garantir inclusão, acolhimento e oportunidades de aprendizado para todos os estudantes, além de proporcionar mais tranquilidade às famílias e melhores condições de trabalho aos profissionais da educação.

Durante a cerimônia, a diretora da Creche Municipal Monteiro Lobato, Maria José Caetano, destacou a importância da conquista para toda a comunidade escolar. Emocionada, ela agradeceu à prefeita Katia Miki, ao secretário municipal de Educação, Flávio Horta Júnior, e a toda a equipe envolvida no processo de transferência da unidade para o novo espaço.

"É uma conquista hoje estarmos aqui nessa reinauguração da Creche Monteiro Lobato. Agradeço, em nome de toda a equipe, à prefeita Katia Miki e ao secretário Flávio Horta por essas novas instalações. Dessa forma, poderemos oferecer às crianças mais conforto e uma acessibilidade que não tínhamos antes", ressaltou a diretora.

Originalmente situada no bairro Química, a creche passou anos funcionando provisoriamente em um imóvel localizado no Centro da cidade, com espaço reduzido e limitações que dificultavam o atendimento de toda a demanda existente. Maria José lembrou que o desejo da comunidade escolar é ver a unidade retornar futuramente ao seu bairro de origem, ampliando novamente a capacidade de atendimento e retomando turmas de Jardim I e Jardim II.

A prefeita Katia Miki destacou que a nova sede inaugurada nesta quarta-feira representa uma importante conquista para a comunidade escolar, mas ressaltou que o município já trabalha para que a Creche Municipal Monteiro Lobato tenha uma unidade definitiva no bairro Química. Segundo ela, o projeto para a construção da nova escola está em fase de aprovação junto à Caixa Econômica Federal e deverá avançar em breve para a etapa de execução.

"Desde que iniciamos o governo, tínhamos como propósito conseguir os recursos para reconstruir a Creche Monteiro Lobato. Trata-se de uma escola muito importante para o bairro Química e para toda aquela região. Fomos até Brasília, junto com os vereadores, e conseguimos captar, junto ao Governo Federal, um investimento de R$ 3,8 milhões para reconstruir essa unidade", destacou a prefeita.

Katia explicou que, após a conquista dos recursos federais, a Prefeitura deu andamento à elaboração do projeto da nova creche, que atualmente se encontra em análise para aprovação. A prefeita afirmou que a expectativa é de que, nos próximos meses, o município receba a autorização necessária para dar início às obras.

"O projeto está em aprovação na Caixa Econômica Federal e nossa expectativa é que, em breve, possamos emitir a ordem de início para a construção da nova Creche Monteiro Lobato. Será uma escola moderna, preparada para atender nossas crianças com mais qualidade, conforto e dignidade", concluiu.

O presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, vereador Luiz Felipe Ludi, destacou que a nova sede representa mais dignidade para os alunos, famílias e profissionais da educação. Segundo ele, mesmo sendo um espaço provisório, a prioridade da gestão é garantir um ambiente adequado para receber as crianças com segurança e qualidade.

"Parabenizo todos os profissionais da educação por essa conquista. O mais importante é garantir um espaço digno para nossas crianças e tranquilidade para os pais que confiam à escola aquilo que têm de mais precioso. Tenho certeza de que ainda vêm muitas coisas boas pela frente para a educação de Barra do Piraí", afirmou o vereador.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta Júnior, ressaltou que a reinauguração da Creche Municipal Monteiro Lobato faz parte de um amplo trabalho desenvolvido pela Prefeitura para ampliar o acesso à Educação Infantil e reduzir a fila de espera por vagas nas creches municipais. Segundo ele, a atuação conjunta da Secretaria de Educação e da gestão municipal tem possibilitado importantes avanços para as famílias barrenses.

"Vamos aumentar o nosso número de vagas em creche. Toda a equipe da Secretaria de Educação tem trabalhado muito para isso. Já entregamos outras unidades e ainda vêm mais pela frente. Cada vez que conseguimos abrir novas vagas e atender mais crianças, é uma vitória para todos nós e para as famílias que aguardavam essa oportunidade", destacou o secretário.

Também estiveram presentes na solenidade a vereadora Lu Maciel e os vereadores Pedrinho ADL e Jeordane Perino, além de secretários municipais, profissionais da educação, pais, responsáveis e moradores da região.

Com a reinauguração da Creche Municipal Monteiro Lobato, a Prefeitura de Barra do Piraí ultrapassa a marca de 200 novas vagas criadas na Educação Infantil em menos de um mês. O resultado reforça o compromisso da atual gestão com a ampliação do acesso à educação pública de qualidade, garantindo mais oportunidades para as crianças e mais tranquilidade para os pais e responsáveis.

A entrega da quarta creche em menos de um mês consolida uma série de investimentos realizados pela administração municipal na Educação Infantil, fortalecendo a rede municipal de ensino e garantindo mais acolhimento, desenvolvimento e oportunidades para as crianças barrenses.