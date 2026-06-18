Primeira unidade inaugurada no município amplia o acesso à leitura, à cultura e à tecnologia - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Primeira unidade inaugurada no município amplia o acesso à leitura, à cultura e à tecnologiaFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 18/06/2026 15:12

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou, na tarde de quarta-feira (17), a Giroteca da Casa da Mulher – Espaço Dona Anna Maria Sloboda Cruz, novo equipamento voltado à promoção da leitura, do conhecimento e da inclusão digital. Esta é a primeira Giroteca inaugurada no município, que ainda receberá outras quatro unidades por meio de um programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Instalada na Casa da Mulher Hortência Campos Ciótola, a Giroteca conta com cerca de 2 mil livros, 40 tablets, quatro computadores e um notebook. Mais do que um espaço de leitura, o equipamento foi pensado para ampliar oportunidades de aprendizado, desenvolvimento e acesso à informação para as mulheres atendidas pelo serviço.

A escolha da Casa da Mulher para receber a primeira unidade reforça a proposta de transformar o local em um ambiente cada vez mais acolhedor e voltado à promoção da autonomia feminina. Muitas mulheres que buscam atendimento no equipamento público estão acompanhadas de seus filhos, e a Giroteca passa a oferecer um espaço de convivência, aprendizado e acesso à cultura.

A expectativa é que o espaço também receba atividades voltadas ao incentivo à leitura, como clubes de leitura e ações culturais, contribuindo para a formação de novos leitores e para a ampliação do acesso ao conhecimento e à tecnologia.

A prefeita Katia Miki destacou que a iniciativa fortalece o trabalho já desenvolvido na Casa da Mulher.

“A Casa da Mulher já é um espaço de acolhimento, orientação e fortalecimento das mulheres. Com a Giroteca, ampliamos esse trabalho, oferecendo também acesso ao conhecimento, à cultura e à tecnologia. Muitas mulheres chegam aqui acompanhadas de seus filhos, e agora terão um ambiente que acolhe toda a família, incentivando a leitura, o aprendizado e a construção de novas oportunidades”, afirmou.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, ressaltou a importância do novo equipamento para as mulheres atendidas pelo município.

“A Giroteca chega para complementar o trabalho realizado na Casa da Mulher. Queremos que este seja um espaço onde as mulheres possam encontrar informação, inspiração e ferramentas para seu crescimento pessoal e profissional. O conhecimento transforma vidas, e esse espaço foi pensado exatamente para isso”, destacou.

Para o secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, a inauguração representa mais um passo na democratização do acesso à cultura.

“A Giroteca reúne literatura, tecnologia e acesso ao conhecimento em um ambiente acolhedor e acessível. É um equipamento que amplia oportunidades e fortalece o acesso da população à cultura e à educação, que são ferramentas fundamentais para a transformação social”, ressaltou.

A cerimônia também foi marcada pela homenagem à professora e escritora Anna Maria Sloboda Cruz, que dá nome ao espaço. Educadora por mais de três décadas, ela contribuiu para a formação de gerações de barrenses e teve atuação destacada na preservação da memória e da cultura do município.

Representando a família, sua irmã, Maria Aparecida, agradeceu a homenagem e destacou o legado deixado por Anna Maria.

“Nossa família recebe esta homenagem com muita emoção. Anna Maria dedicou sua vida à educação, à leitura e ao conhecimento. Saber que seu nome estará ligado a um espaço que incentivará tantas pessoas a aprender e sonhar é motivo de muito orgulho para todos nós”, declarou.

Também participaram da inauguração os vereadores Lu Maciel e Pedrinho ADL, além de secretários municipais, servidores e membros da comunidade.