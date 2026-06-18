Primeira unidade inaugurada no município amplia o acesso à leitura, à cultura e à tecnologiaFoto: Rayná Andrelino/Secom
Barra do Piraí inaugura Giroteca na Casa da Mulher
Primeira unidade inaugurada no município amplia o acesso à leitura, à cultura e à tecnologia; outras quatro Girotecas serão implantadas por meio de programa do Governo do Estado
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Primeira unidade inaugurada no município amplia o acesso à leitura, à cultura e à tecnologia; outras quatro Girotecas serão implantadas por meio de programa do Governo do Estado
Prefeitura de Barra do Piraí reinaugura a Creche Municipal Monteiro Lobato em nova sede na Chácara Farani
Unidade é a quarta creche entregue pela administração municipal em menos de um mês, ampliando a oferta de vagas na Educação Infantil
UBS PET realiza 230 cirurgias desde sua inauguração e amplia acesso ao atendimento veterinário gratuito em Barra do Piraí
Cirurgias de baixa e média complexidade beneficiam tutores inscritos no CadÚnico e protetores cadastrados no município
Katia Miki reúne lideranças para encontro com Eduardo Paes em Barra do Piraí
Evento reuniu vereadores, lideranças comunitárias e o deputado estadual André Corrêa
Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promove campanha de imunização na Feira Livre
Em sua primeira edição, ação realizada neste domingo imunizou cerca de 150 pessoas e passará a acontecer semanalmente na Feira Livre
Blues & Jazz Festival chega a Ipiabas no próximo fim de semana
Festival acontece entre os dias 19 e 21 de junho e promete transformar Ipiabas em um grande palco de música, cultura, gastronomia e turismo
Barra do Piraí promove ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa
Programação organizada pela Secretaria de Assistência Social percorrerá grupos de convivência do município durante o mês de junho, reforçando a proteção, o respeito e a valorização da população idosa
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