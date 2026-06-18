A expectativa é de que esta edição registre público recorde - Foto: Divulgação

A expectativa é de que esta edição registre público recordeFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 17:17

Barra do Piraí - Nesta sexta-feira (19), tem início em Ipiabas um dos eventos mais aguardados do calendário turístico da região: o Blues & Jazz Festival. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de Barra do Piraí, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Sesc e o Sicomércio, segue até domingo (21) e promete movimentar o distrito com uma programação de alto nível, reunindo grandes nomes da música nacional e internacional.

A expectativa é de que esta edição registre público recorde, impulsionada principalmente pela apresentação do renomado guitarrista norte-americano Stanley Jordan, que sobe ao palco com o espetáculo “Plays Jimi Hendrix”, uma homenagem ao lendário músico Jimi Hendrix.

Reconhecido mundialmente por sua inovadora técnica de touch ou tapping com as duas mãos, Stanley Jordan revolucionou a forma de tocar guitarra ao utilizar o braço do instrumento como se fosse um teclado de piano, permitindo a execução simultânea de melodias, harmonias e linhas de baixo. Considerado um dos maiores instrumentistas da atualidade, ele será uma das grandes atrações do festival e se apresenta na sexta-feira, às 23h30.

“Para nós é uma grande alegria trazer um guitarrista tão famoso e consagrado no mundo do blues e do jazz como Stanley Jordan. Ipiabas acompanhará uma apresentação de nível internacional. Por isso, nossas expectativas estão muito altas para esta edição do festival”, destacou o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira.

Entre os destaques da programação de sexta-feira também está a transmissão do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo. A partida será exibida às 21h30, logo após o show de Pedro Hills & Blues Experience.

O presidente do Sicomércio de Barra do Piraí, Jorge Guilherme Aiex, ressaltou a importância do evento para a região.

“Essa será uma grande celebração que valoriza a cultura, o turismo e o desenvolvimento econômico da nossa região, consolidando ainda mais Ipiabas como um dos destinos mais acolhedores do estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

Além da programação musical, Ipiabas receberá simultaneamente dois importantes eventos que prometem ampliar ainda mais a movimentação turística do distrito: o II Encontro Regional de Land Rover e o Sabores do Vale do Café.

O encontro automotivo reunirá admiradores da tradicional marca britânica em uma programação que inclui confraternização, passeios e ações sociais. A programação prevê recepção e inscrições a partir das 16h de sexta-feira no Ipitown, seguindo para outras atividades no sábado e domingo, como um passeio até o Mirante da Serra da Beleza, onde será realizada a foto oficial do evento, além de visita ao Assentamento Vida Nova.

Segundo o organizador do II Encontro Regional de Land Rover, Ademir Abrantes, a proposta é promover integração entre os participantes e apresentar as belezas naturais da região.

“É um encontro de amigos que utilizam a Land Rover como ponto de conexão. Teremos participantes de cidades como Volta Redonda, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Belo Horizonte. É uma oportunidade de confraternização que acontece junto ao Festival Internacional de Blues & Jazz de Ipiabas”, explicou.

Já o Sabores do Vale do Café prestigiará os produtores rurais da região e toda a tradição e valorização do Vale do Café, oferecendo ao público uma experiência gastronômica que complementa a programação cultural e turística do distrito.

O assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo e coordenador das Ações Turísticas no Vale do Café, Wanderson Farias, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da região.

“Com o Sabores do Vale do Café estamos ampliando ainda mais o apoio e a valorização dos produtores que fazem parte do Arranjo Produtivo Local do Vale do Café. Além disso, esses três eventos ocorrendo de forma simultânea são uma excelente forma de consolidar ainda mais a força da rota turística Ipiabas-Conservatória”, declarou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, agradeceu aos parceiros envolvidos na realização dos eventos.

“Quero agradecer muito a parceria do Governo do Estado, do Sicomércio, do Sesc e da Azul Produções, que desde o início do ano vêm trabalhando junto à Prefeitura para que esses eventos movimentem o fim de semana em Ipiabas e proporcionem cultura, lazer e entretenimento para moradores e visitantes, além de fortalecer a economia local, beneficiando o comércio, os restaurantes e a rede hoteleira. Será uma linda festa e espero todos vocês lá”, finalizou a prefeita.

Programação do Ipiabas Blues & Jazz Festival

Dia 19 – Sexta-feira (a partir das 20h)

* 20h – DJ Sandro Dejota

* 20h30 – Pedro Hills & Blues Experience

* 21h30 – Jogo da Seleção Brasileira x Haiti

* 23h30 – Stanley Jordan “Plays Jimi Hendrix”

Dia 20 – Sábado (a partir das 20h)

* 20h – DJ Sandro Dejota

* 20h30 – Banda Nacional Blues

* 21h30 – Mark Lambert “Tributo a Sting e Beatles” (EUA)

* 23h – Suricato Blues Experience

* 0h30 – Fred Sunwalk

Dia 21 – Domingo (a partir das 15h)

* 15h – Workshop

* 16h – DJ Sandro Dejota

* 17h – Dudu Lima & Márcio Bahia e Carlos Malta

* 18h30 – Jefferson Gonçalves & Bittencourt Duo

* 19h30 – Os Silverados

Programação do II Encontro Regional de Land Rover

Sexta-feira – 19/06/2026

* A partir das 16h – Recepção e inscrições no Ipitown

* 21h30 – Telão com a transmissão de Brasil x Haiti – Estação Cultural de Ipiabas

* Após o jogo – Festival Internacional de Blues & Jazz

Destaque para a apresentação de Stanley Jordan, considerado um dos maiores instrumentistas de jazz do mundo.

Sábado – 20/06/2026

* A partir das 8h – Recepção no Ipitown e café da manhã por adesão (R$ 30,00)

* 10h30 – Saída para trilha/passeio

Mirante da Serra da Beleza, com foto oficial do evento

Ida: 63 km | Volta: 27 km

* 13h30 – Almoço por adesão

Opção 1: Fazenda do Vale – Buffet à vontade (R$ 47,50)

Opção 2: Ipitown – Buffet self-service (R$ 8,99 por 100g)

* Após o almoço / 16h – Saída do Ipitown para trilha até o Assentamento Vida Nova

Ação social:

Doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, agasalhos em bom estado (preferencialmente infantis) e cobertores.

* Opcional – Visita à Queijaria dos Sonhos, com degustação (vagas limitadas)

Agendamento: (24) 98182-4554

* 20h – Shows na Estação Cultural de Ipiabas – Festival Internacional de Blues & Jazz

Domingo – 21/06/2026

* A partir das 9h – Encerramento e despedidas no Ipitown