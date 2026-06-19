Distrito turístico registrou mínima de 5°C em junho e se prepara para receber visitantes durante a estação mais fria do ano - Foto: Divulgação

Distrito turístico registrou mínima de 5°C em junho e se prepara para receber visitantes durante a estação mais fria do anoFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 14:16

Barra do Piraí - O inverno traz consigo uma das características mais marcantes de Ipiabas que são as baixas temperaturas. Localizado na região serrana de Barra do Piraí, o distrito turístico registrou neste mês de junho a temperatura mínima de 5°C, reforçando sua fama como um dos locais mais frios do Vale do Café e um dos destinos mais procurados da região durante a estação.

Com a chegada oficial da estação mais fria do ano neste sábado (20), moradores e visitantes já sentem os efeitos do clima serrano que faz de Ipiabas um destino diferenciado. Nesta semana, a menor temperatura registrada foi de 9°C, índice considerado dentro da média para o período.

Segundo o professor de Geografia das redes pública e privada, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e pesquisador na área de Climatologia, Ivan Linhares Ribeiro, as características geográficas ajudam a explicar por que o distrito costuma registrar temperaturas mais baixas do que outras localidades do município.

“Ipiabas possui uma altitude média de aproximadamente 700 metros, praticamente o dobro da altitude do Centro de Barra do Piraí. Além disso, o distrito possui mais áreas preservadas de Mata Atlântica, que ajudam a amenizar as temperaturas por meio do sombreamento e da evapotranspiração. Em média, Barra do Piraí é cerca de dois graus mais quente do que Ipiabas”, explicou o pesquisador.

De acordo com Ivan, os registros meteorológicos confirmam a vocação da localidade para o frio. Desde 2022, dados são coletados por uma estação meteorológica instalada no distrito, complementados por uma nova estação localizada em uma propriedade rural próxima ao centro.

“Em 31 de julho de 2021, registrei temperatura de um grau negativo em Ipiabas. Na ocasião houve geada, com gelo sobre carros e vegetação. É um fenômeno raro e que depende da chegada de massas de ar polar muito intensas, mas mostra o potencial climático da região”, destacou.

Apesar das temperaturas baixas registradas neste início de inverno, o pesquisador explica que os dados ainda não indicam uma estação excepcionalmente fria. Segundo ele, junho segue dentro da média histórica para o período.

“Nossa memória climática costuma ser muito curta. Como tivemos um mês de maio cerca de dois graus acima da média, muitas pessoas têm a sensação de que agora está muito frio. Mas, na verdade, junho está dentro de um padrão bastante normal para esta época do ano”, afirmou.

Ivan acrescenta que ainda é cedo para prever como será o comportamento do inverno de 2026. A tendência, segundo ele, é que a influência do fenômeno El Niño favoreça temperaturas acima da média nos próximos meses, embora novas incursões de ar frio ainda devam atingir a região ao longo de julho e agosto.

“Neste mês de junho já tivemos algumas incursões de ar frio e a tendência é que novos episódios aconteçam nos próximos meses. Para a próxima semana, por exemplo, uma nova frente fria deve atuar na região, com máximas em torno de 14°C na quarta-feira”, informou.

Além das características climáticas, o período também movimenta o turismo local. Com pousadas aconchegantes, gastronomia diversificada, paisagens naturais, cachoeiras, trilhas e um ambiente tranquilo, Ipiabas se destaca como um destino ideal para quem deseja aproveitar o inverno no interior do estado.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destaca que o frio é mais um dos atrativos que tornam o distrito especial.

“Ipiabas possui uma atmosfera única durante o inverno. O clima serrano, aliado à hospitalidade, à gastronomia, às belezas naturais e ao patrimônio histórico, proporciona experiências que encantam moradores e visitantes. Nossa expectativa é receber turistas de diversas regiões, fortalecendo ainda mais a economia local e consolidando Ipiabas como uma importante referência turística do Vale do Café”, ressaltou.

Reconhecido por sua tranquilidade e por sua rica herança cultural e natural, o distrito inicia mais uma temporada de inverno reafirmando um dos seus maiores diferenciais: oferecer aos visitantes o aconchego da serra fluminense em um dos cenários mais encantadores de Barra do Piraí.

Festival de Blues & Jazz abre temporada de inverno em Ipiabas

Se o frio é um dos atrativos de Ipiabas durante o inverno, a programação cultural é outro ingrediente que ajuda a movimentar o distrito nesta época do ano. Tradicionalmente, pousadas, restaurantes, cafeterias e empreendimentos turísticos aproveitam a estação para preparar atividades especiais e receber visitantes em busca do clima aconchegante da serra.

Neste fim de semana, a chegada do inverno coincide com a realização do Ipiabas Blues & Jazz Festival, um dos eventos mais tradicionais do calendário turístico da região. A programação acontece entre os dias 19 e 21 de junho e reúne atrações nacionais e internacionais, com destaque para o guitarrista norte-americano Stanley Jordan, considerado um dos maiores instrumentistas de jazz da atualidade.

Além dos shows, o distrito recebe simultaneamente o Sabores do Vale do Café, que valoriza a produção regional e a gastronomia local, e o II Encontro Regional de Land Rover, ampliando as opções de lazer para moradores e turistas.

Para o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, a combinação entre clima, cultura e gastronomia torna Ipiabas um destino ainda mais especial durante a estação.

“O inverno é uma das épocas mais encantadoras para visitar Ipiabas. O clima serrano cria uma atmosfera única e, quando somamos isso à nossa programação cultural, à gastronomia, às pousadas e às belezas naturais, oferecemos uma experiência completa para quem busca descanso, lazer e contato com a natureza. Convidamos moradores e visitantes para prestigiar o Festival de Blues & Jazz e aproveitar tudo o que o distrito tem a oferecer neste início de inverno.”