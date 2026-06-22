Evento atraiu visitantes de diferentes regiões para o distrito turístico - Foto: Luzia Arêas/Secom

Evento atraiu visitantes de diferentes regiões para o distrito turísticoFoto: Luzia Arêas/Secom

Publicado 22/06/2026 11:23

Barra do Piraí - O segundo dia do Circuito Sesc Jazz & Blues manteve o ritmo da programação que vem movimentando Ipiabas neste fim de semana. Neste sábado (20), moradores de Barra do Piraí, visitantes da região e turistas de diferentes cidades passaram pelo distrito para acompanhar os shows e aproveitar o clima característico de um dos eventos mais tradicionais do calendário turístico local.

A programação musical teve início com a Nacional Rock Blues e seguiu com apresentações de Mark Lambert, Rodrigo Suricato e Fred Sunwalk, reunindo diferentes influências do blues, do rock e da música contemporânea. Ao longo do dia, o público também aproveitou atrações paralelas que ajudaram a movimentar o distrito, como o tradicional Encontro de Land Rover e o Festival Sabores Vale do Café.

Entre os visitantes estavam os paulistas João Marcos e Viviane, que aproveitaram o fim de semana em Ipiabas e fizeram questão de prestigiar mais uma edição do evento.

“Nós já temos o hábito de vir para o Jazz & Blues e mais uma vez estamos gostando muito. Ontem assistimos ao show do Stanley Jordan, que foi incrível, e hoje estamos esperando o Rodrigo Suricato. Mas uma das coisas que mais gostamos é passar pelas barracas, conversar com os produtores e experimentar os produtos. Já tomamos café, provamos queijos, doces e sempre acabamos levando várias coisas para casa e para presentear amigos e familiares”, contaram.

Para o secretário municipal de Turismo e Cultura, Tadeu Oliveira, o Circuito Sesc Jazz & Blues é um dos principais exemplos de como a cultura e o turismo podem impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

“O Jazz & Blues já faz parte da identidade de Ipiabas e de Barra do Piraí. É um evento que atrai visitantes de diversas regiões e movimenta toda a cadeia econômica ligada ao turismo. Hotéis, pousadas, restaurantes, bares, mercados e postos de combustíveis sentem os reflexos positivos dessa movimentação. Além disso, o festival acontece integrado a outras atrações, como o Festival Sabores Vale do Café e o Encontro de Land Rover, ampliando ainda mais as experiências oferecidas aos visitantes”, destacou.

O sucesso da apresentação de Stanley Jordan na sexta-feira também continuou repercutindo entre o público ao longo do sábado. Considerado um dos momentos mais marcantes desta edição do festival, o show do guitarrista norte-americano gerou inúmeros comentários entre os visitantes, que lotaram a área de apresentações para acompanhar sua homenagem a Jimi Hendrix.

E quem não conseguiu assistir à apresentação ou deseja reviver a experiência terá uma nova oportunidade neste domingo (21). Stanley Jordan retorna ao palco ao lado do contrabaixista Dudu Lima em uma participação especial que promete reunir dois grandes nomes da música instrumental em um encontro inédito para o público do festival.

A programação de encerramento, neste domingo (21), contará ainda com workshop musical, DJ Sandro Dejota, Jefferson Gonçalves & Bittencourt Duo e Os Silverados, encerrando mais uma edição do Circuito Sesc Jazz & Blues em Ipiabas.

Festival Sabores Vale do Café valoriza produtores regionais e conquista visitantes

Paralelamente à programação musical, o Festival Sabores Vale do Café vem atraindo visitantes interessados em conhecer produtos regionais, conversar com produtores e experimentar sabores típicos da região.

A iniciativa reúne expositores de diferentes municípios e oferece ao público cafés, doces, queijos, cachaças, geleias e outras iguarias produzidas localmente, fortalecendo a agricultura familiar, o empreendedorismo e a identidade gastronômica do Vale do Café.

Natural da Bahia e moradora de Engenheiro Paulo de Frontin, Joelma Lima participa do festival com sua produção artesanal de bala de coco. Presente em diferentes edições do evento, ela destaca a importância do contato direto com o público.

“Participar do Festival Sabores Vale do Café é sempre muito proveitoso. As pessoas chegam ao estande, perguntam sobre a produção, querem conhecer a história do produto e isso ajuda a divulgar ainda mais o nosso trabalho. É muito gratificante ver o interesse do público e perceber que cada vez mais pessoas conhecem a nossa marca”, afirmou.

Para os visitantes João Marcos e Viviane, o espaço dedicado aos produtores é um dos grandes diferenciais do evento.

“A gente gosta muito de passar pelas barracas, conversar com os produtores e experimentar os produtos. É muito legal ver essa valorização de quem produz na região. Sempre saímos daqui levando presentes para amigos e familiares, porque encontramos produtos de muita qualidade”, disseram.