Atividade reuniu cerca de 100 participantes às margens do Rio Paraíba do Sul e encerrou programaçãoFoto: Luiza Arêas/Secom
Semana do Meio Ambiente é encerrada com caminhada ecológica e plantio de mudas em Barra do Piraí
Atividade reuniu cerca de 100 participantes às margens do Rio Paraíba do Sul e encerrou programação que contou com palestras, oficinas e ações de reflorestamento
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Chegada do inverno traz expectativa de temperaturas baixas e possibilidade de geadas em Ipiabas
Distrito turístico registrou mínima de 5°C em junho e se prepara para receber visitantes durante a estação mais fria do ano
Blues & Jazz Festival, Sabores do Vale do Café e Encontro Regional de Land Rover prometem movimentar fim de semana em Ipiabas
Parceria entre Prefeitura de Barra do Piraí, Governo do Estado, Sesc e Sicomércio traz atrações internacionais como Stanley Jordan, transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo e uma programação diversificada para moradores e turistas
Barra do Piraí inaugura Giroteca na Casa da Mulher
Primeira unidade inaugurada no município amplia o acesso à leitura, à cultura e à tecnologia; outras quatro Girotecas serão implantadas por meio de programa do Governo do Estado
Prefeitura de Barra do Piraí reinaugura a Creche Municipal Monteiro Lobato em nova sede na Chácara Farani
Unidade é a quarta creche entregue pela administração municipal em menos de um mês, ampliando a oferta de vagas na Educação Infantil
UBS PET realiza 230 cirurgias desde sua inauguração e amplia acesso ao atendimento veterinário gratuito em Barra do Piraí
Cirurgias de baixa e média complexidade beneficiam tutores inscritos no CadÚnico e protetores cadastrados no município
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