Atividade reuniu cerca de 100 participantes às margens do Rio Paraíba do Sul e encerrou programação - Foto: Luiza Arêas/Secom

Atividade reuniu cerca de 100 participantes às margens do Rio Paraíba do Sul e encerrou programaçãoFoto: Luiza Arêas/Secom

Publicado 22/06/2026 11:18

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, promoveu neste sábado (20) uma caminhada ecológica seguida do plantio de 50 mudas às margens do Rio Paraíba do Sul, nas proximidades do Cais de Santana. A atividade reuniu cerca de 100 participantes e marcou o encerramento da programação da Semana do Meio Ambiente no município.

Ao longo das últimas semanas, a programação contou com palestras, oficinas, visitas guiadas, ações de reflorestamento e atividades educativas voltadas para estudantes e moradores de diferentes localidades de Barra do Piraí. Entre os destaques estiveram a Carreta dos Biomas, que recebeu mais de 500 visitantes, os ciclos de palestras realizados na Unimed e as ações desenvolvidas em escolas dos distritos de Ipiabas, Dorândia e Turvo.

Segundo o secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, a proposta foi ampliar o diálogo sobre as questões ambientais e incentivar a participação da população nas ações de preservação.

“Ao longo da programação, conseguimos levar atividades para diferentes públicos, desde estudantes da rede pública até moradores interessados nas questões ambientais. Tivemos palestras, oficinas, visitas técnicas e ações de plantio que buscaram fortalecer a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e do cuidado com os recursos naturais”, destacou o secretário.

Entre os participantes da caminhada estava o professor Paulo Roberto, que levou o filho Gustavo, de quatro anos, para participar da atividade. Juntos, eles plantaram uma muda às margens do rio, transformando a ação em uma experiência de aprendizado e convivência.

“Foi uma experiência muito especial poder participar desse momento com o meu filho. Além da caminhada, tivemos a oportunidade de plantar uma árvore juntos. É algo simples, mas que tem um significado muito grande. Espero que ele cresça entendendo a importância de cuidar da natureza e que um dia possa olhar para essa árvore e lembrar que ajudou a plantá-la”, afirmou Paulo Roberto.

A estudante Gisele Garcia também participou da caminhada e do plantio de mudas após acompanhar as palestras promovidas durante a Semana do Meio Ambiente.

“Participar das palestras foi muito importante porque aprendi bastante sobre temas ambientais que fazem parte do nosso dia a dia. Encerrar a programação com a caminhada e o plantio das mudas foi uma forma de colocar esse aprendizado em prática”, comentou.

Outro destaque da programação foi a visita de cerca de 150 alunos da Escola Municipal Ercyvásio ao Horto Municipal. Durante a atividade, foram plantadas aproximadamente mil mudas e os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho de produção de espécies nativas, além de aprender sobre a importância das nascentes e da preservação ambiental.

A Semana do Meio Ambiente contou ainda com oficinas em unidades escolares, debates sobre gestão de resíduos sólidos, recursos hídricos e sustentabilidade, além de ações práticas voltadas à recuperação de áreas verdes.

Para Christopher Taranto, o principal objetivo da programação foi incentivar a conscientização ambiental e aproximar a população das ações de preservação.

“Quando as pessoas participam de atividades como palestras, visitas técnicas, caminhadas e plantios, elas passam a compreender melhor o papel que cada um tem na preservação do meio ambiente. Nosso objetivo foi justamente promover essa reflexão e mostrar que pequenas atitudes podem gerar impactos positivos para toda a comunidade”, concluiu o secretário.