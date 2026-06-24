Evento fortalece a produção rural, valoriza os produtores da região e reúne atrações culturais, gastronomia e turismo - Foto: Divulgação

Evento fortalece a produção rural, valoriza os produtores da região e reúne atrações culturais, gastronomia e turismoFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 13:44

Barra do Piraí - Barra do Piraí será palco de mais uma edição da Feira do Produtor Rural do Vale do Café, nos dias 26 e 27 de junho, reunindo produtores rurais, atrações culturais e música de qualidade em um ambiente voltado à valorização do turismo e da produção regional.

A iniciativa é realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Prefeitura de Barra do Piraí, Sicomércio Barra do Piraí, Fecomércio RJ, Sesc RJ, Sebrae, Pesagro-Rio, Secretaria de Estado de Agricultura e demais instituições parceiras. A programação terá início no dia 26 de junho, às 18h, e seguirá no dia 27, a partir das 16h, no Posto Xalé.

O evento contará com apresentações musicais de destaque. No dia 26, às 21h, a cantora Paola Costa sobe ao palco para animar o público. Já no dia 27, também às 21h, será a vez do cantor e compositor Nico Rezende, trazendo seus grandes sucessos para encerrar a programação musical da feira.

A feira reúne produtores que integram os Arranjos Produtivos Locais (APL) do café, do queijo e da cachaça, fortalecendo a economia rural e destacando a qualidade dos produtos que representam a identidade do Vale do Café.

Segundo Wanderson Farias, assessor especial da Setur-RJ e coordenador das Ações Turísticas no Vale do Café, a realização da feira demonstra a força das parcerias institucionais em prol do desenvolvimento regional.

“Esta é uma iniciativa que valoriza os produtores rurais do Vale do Café e fortalece o turismo regional. O sucesso do evento é resultado da união de importantes parceiros estratégicos, como a Fecomércio RJ, o Sesc RJ, o Sicomércio, a Setur-RJ, a Pesagro-Rio, a Secretaria de Estado de Agricultura, o Sebrae e a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. Juntos, estamos promovendo oportunidades, geração de renda e divulgação das potencialidades do Vale do Café”, destacou.

O presidente do Sicomércio Barra do Piraí, Jorge Guilherme Aiex, ressaltou a importância da iniciativa para o município.

“Os resultados dessa parceria têm trazido muitos ganhos para Barra do Piraí. Teremos os incríveis shows de Nico Rezende e Paola Costa, além de uma programação voltada para valorizar nossos produtores e fortalecer o turismo regional. Este será um ótimo palco e esperamos por vocês”, afirmou.

Para o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, a feira representa mais uma importante conquista construída por meio da união entre diferentes instituições.

“A Feira do Produtor Rural é mais uma consolidação do trabalho realizado por essas grandes parcerias. Nossa expectativa é atrair um grande público para prestigiar e valorizar nossos produtores rurais e o turismo local. Tenho certeza de que teremos mais uma edição de grande sucesso, fortalecendo ainda mais o nome de Barra do Piraí como destino turístico e de eventos”, finalizou.

A expectativa é atrair moradores, turistas e visitantes de diversas cidades da região, consolidando a Feira do Produtor Rural do Vale do Café como um importante espaço de promoção dos produtos locais, da cultura regional e do turismo fluminense.