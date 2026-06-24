Evento fortalece a produção rural, valoriza os produtores da região e reúne atrações culturais, gastronomia e turismoFoto: Divulgação
Feira do Produtor Rural do Vale do Café recebe Nico Rezende e Paola Costa em Barra do Piraí
Evento fortalece a produção rural, valoriza os produtores da região e reúne atrações culturais, gastronomia e turismo
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Evento fortalece a produção rural, valoriza os produtores da região e reúne atrações culturais, gastronomia e turismo
Prefeita Katia Miki viaja para missão internacional na China voltada ao desenvolvimento de cidades inteligentes
Convite do governo chinês reunirá gestores públicos brasileiros em programação sobre inovação, tecnologia, mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável; viagem não terá custos para os cofres municipais
Ipiabas Blues & Jazz Festival, Sabores do Vale do Café e Encontro de Land Rover movimentam Ipiabas e atraem cerca de 5 mil pessoas
Ocupação hoteleira superior a 91% e visitantes de diversos estados reforçam o potencial turístico de Ipiabas e do Vale do Café
Campanha inédita de vacinação animal aplica 1.850 doses em Barra do Piraí
Imunizantes V8 e V3 foram oferecidos gratuitamente à população em uma ação inédita que aplicou 1.850 doses e reforçou as políticas públicas de bem-estar animal no município
Mark Lambert, Rodrigo Suricato e Fred Sunwalk são destaques do segundo dia do Circuito Sesc Jazz & Blues em Ipiabas
Além dos shows, programação contou com o Encontro de Land Rover, Festival Sabores Vale do Café e atraiu visitantes de diferentes regiões para o distrito turístico
Semana do Meio Ambiente é encerrada com caminhada ecológica e plantio de mudas em Barra do Piraí
Atividade reuniu cerca de 100 participantes às margens do Rio Paraíba do Sul e encerrou programação que contou com palestras, oficinas e ações de reflorestamento
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