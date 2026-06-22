Ocupação hoteleira superior a 91% e visitantes de diversos estados reforçam o potencial turístico de Ipiabas e do Vale do Café - Foto: Divulgação

Ocupação hoteleira superior a 91% e visitantes de diversos estados reforçam o potencial turístico de Ipiabas e do Vale do CaféFoto: Divulgação

Publicado 22/06/2026 16:14

Barra do Piraí - O Ipiabas Blues & Jazz Festival chegou ao fim neste domingo (21), juntamente com o II Encontro Regional de Land Rover e o Sabores do Vale do Café. Os eventos movimentaram o distrito turístico de Ipiabas durante todo o fim de semana, atraindo cerca de 5 mil visitantes de diferentes estados do Brasil e registrando uma ocupação hoteleira superior a 91%.

O último dia de programação contou com apresentações de grandes nomes da música instrumental e do blues. Subiram ao palco Dudu Lima & Márcio Bahia, Carlos Malta e Stanley Jordan, além de Jefferson Gonçalves & Bittencourt Duo. Fechando a programação com chave de ouro, a banda Os Silverados se apresentou para o público presente em um encerramento que celebrou não apenas o festival, mas também o Sabores do Vale do Café e o Encontro Regional de Land Rover.

Os eventos chegaram ao município por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o Sicomércio Barra do Piraí, a Secretaria de Estado de Turismo, o Sesc RJ e diversos outros parceiros.

A iniciativa reforça a estratégia de valorização turística de Ipiabas, consolidando o distrito como um dos principais destinos culturais e gastronômicos do interior do estado do Rio de Janeiro. Além de fomentar o turismo, a programação impulsionou a economia local, beneficiando hotéis, pousadas, restaurantes, produtores rurais, artesãos e comerciantes.

O secretário municipal de Turismo e Cultura, Tadeu Oliveira, destacou o impacto positivo dos eventos para a economia e para a consolidação de Ipiabas como destino turístico.

“Os festivais repetiram o sucesso de outras edições e conseguimos, mais uma vez, colocar Ipiabas nos holofotes do turismo do estado durante um fim de semana. O reflexo disso está nas altas taxas de ocupação hoteleira e no aumento do movimento nos comércios, restaurantes e demais empreendimentos locais. Quando trabalhamos com turismo, trabalhamos também com desenvolvimento econômico, geração de oportunidades e qualidade de vida para a população”, afirmou o secretário.

O presidente do Sicomércio Barra do Piraí, Jorge Guilherme Aiex, ressaltou a importância da parceria entre as instituições para o fortalecimento do distrito.

“Foi um evento magnífico. Valeu muito a pena para todos os presentes viver essa experiência, celebrar a música e aproveitar momentos especiais com a família e os amigos. Juntos, o Sicomércio, o Sesc, a Prefeitura de Barra do Piraí e o Governo do Estado estão, cada vez mais, elevando o nome de Ipiabas e garantindo mais turismo, lazer e desenvolvimento econômico para nossa cidade”, destacou.

Já o assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo e coordenador das ações turísticas do Vale do Café, Wanderson Farias, enfatizou a integração entre os eventos e a valorização dos produtores locais.

“Com muita alegria, encerramos mais uma edição de sucesso do Festival de Blues & Jazz, ao lado do Encontro Regional de Land Rover e do Sabores do Vale do Café, que prestigiou e valorizou os produtores rurais do nosso arranjo produtivo local. Esse é o destaque que o Vale do Café merece. Graças à união de esforços entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Barra do Piraí, o Sicomércio, o Sesc e tantos outros parceiros, seguimos fortalecendo o turismo regional e promovendo desenvolvimento para toda a nossa região”, concluiu.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a importância dos eventos para o fortalecimento do turismo e da economia local.

“Além de proporcionar cultura, lazer e entretenimento para moradores e visitantes, esses eventos impulsionam a economia local, fortalecem o comércio e geram oportunidades para diversos setores do município. Ver Ipiabas recebendo milhares de visitantes, com a rede hoteleira praticamente lotada e os empreendedores sendo valorizados, mostra que estamos no caminho certo. Tenho certeza de que este foi mais um fim de semana histórico para Barra do Piraí”, finalizou a prefeita.