Convite do governo chinês reunirá gestores públicos brasileiros em programação sobre inovação, tecnologia, mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável - Foto: Divulgação

Convite do governo chinês reunirá gestores públicos brasileiros em programação sobre inovação, tecnologia, mobilidade urbana e desenvolvimento sustentávelFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 09:56

Barra do Piraí - A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, embarca nesta terça-feira (23) para uma missão internacional na China voltada ao desenvolvimento de cidades inteligentes. A agenda reunirá gestores públicos brasileiros em atividades sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e soluções urbanas que vêm transformando cidades ao redor do mundo.

A participação da prefeita acontece a convite do governo chinês, responsável por custear integralmente a viagem.

A programação será realizada nas cidades de Pequim e Xangai e inclui seminários, visitas técnicas e intercâmbios com especialistas e gestores. Entre os temas abordados estão inteligência artificial aplicada à gestão pública, governos digitais, mobilidade urbana, logística, sustentabilidade, prevenção de desastres, planejamento urbano inteligente e cidades resilientes.

Além das atividades acadêmicas e institucionais, a comitiva brasileira visitará empresas de tecnologia, centros de inovação e projetos que são referência mundial em soluções para cidades inteligentes.

A participação de Barra do Piraí no seminário é mais um passo dentro da estratégia de fortalecimento das relações internacionais do município. Nos últimos meses, a cidade ampliou sua aproximação com instituições chinesas por meio de fóruns, encontros e acordos de cooperação.

Em março deste ano, durante a ExpoRio Turismo Vale do Café, Barra do Piraí formalizou um Memorando de Entendimento com o Condado de Rongjiang, na província chinesa de Guizhou, estabelecendo oficialmente a relação de cidades-irmãs entre os dois municípios. Na mesma ocasião, também foi firmado um termo de cooperação com o Instituto de Economia Criativa Brasil-China (IECBC), voltado ao desenvolvimento de projetos nas áreas de turismo, cultura, educação, esporte e inovação.

Mais recentemente, a prefeita participou de fóruns Brasil-China realizados em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro, eventos que reuniram representantes do poder público, universidades, empresários e instituições chinesas para discutir oportunidades de cooperação, investimentos e desenvolvimento regional.

Para Katia Miki, a missão representa uma oportunidade de buscar conhecimento, fortalecer parcerias e conhecer experiências que podem contribuir para o futuro de Barra do Piraí.

“Quero levar o nome de Barra do Piraí com muito orgulho e mostrar o potencial da nossa cidade. Essa é uma oportunidade de conhecer experiências que estão transformando cidades em todo o mundo e buscar soluções que possam contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Governar também é aprender, buscar referências, construir pontes e trazer oportunidades para a população”, destacou a prefeita.

Durante a missão, Katia Miki também pretende conhecer iniciativas que possam inspirar novos projetos para o município.

“Vou participar de um seminário sobre cidades inteligentes, tecnologia e inovação, cidades resilientes e novas tecnologias, buscando também investimentos para Barra do Piraí, que é um dos principais objetivos. Tenho certeza de que essa viagem vai trazer novas oportunidades de negócios e investimentos para a nossa cidade, gerando novas receitas e empregos para a nossa população”, afirmou.

Cristiano Almeida assume como prefeito em exercício durante missão internacional da prefeita

Antes do embarque da prefeita Katia Miki para a China, a Prefeitura de Barra do Piraí realizou, na manhã desta terça-feira (23), a cerimônia oficial de transmissão temporária do cargo ao vice-prefeito Cristiano Almeida, que passa a responder pelo Executivo municipal como prefeito em exercício durante o período da missão internacional.

O ato ocorreu no gabinete da prefeita e foi conduzido pelo procurador-geral do município, Marcelo Mourão, com a leitura do termo de investidura realizada pela servidora Elisabete Blazutti. A solenidade contou com a presença de secretários municipais, servidores e demais autoridades.

Durante a cerimônia, Katia destacou a importância da viagem para a busca de conhecimento, parcerias e oportunidades para Barra do Piraí, e ressaltou sua confiança no trabalho do vice-prefeito.

“Vou fazer essa viagem de forma muito tranquila, sabendo que transmiti o cargo para uma pessoa muito séria, comprometida e leal. Tenho certeza de que o Cristiano vai representar muito bem a nossa cidade durante esse período”, afirmou.

Ao assumir como prefeito em exercício, Cristiano Almeida agradeceu a confiança da prefeita e reforçou seu compromisso com a continuidade dos trabalhos da administração municipal.

“É um momento muito especial, em que a prefeita Katia transmite toda a sua confiança ao seu vice-prefeito. Vou assumir na sua ausência e fazer o trabalho como deve ser feito, dando continuidade ao que já vem sendo realizado pelo município, com responsabilidade e compromisso”, destacou.

A transmissão temporária do cargo atende aos trâmites legais necessários para a ausência da prefeita durante a missão oficial na China.