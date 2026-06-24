Acordo prevê formação continuada para professores, mediadores e profissionais de apoio que atuam com estudantes com TEA e outras neurodivergências - Foto: Divulgação

Acordo prevê formação continuada para professores, mediadores e profissionais de apoio que atuam com estudantes com TEA e outras neurodivergênciasFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 15:27

Barra do Piraí - A prefeita Katia Miki recebeu, na manhã desta quinta-feira (18), representantes da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (UGB/FERP), da Secretaria Municipal de Educação e da equipe de Educação Especial para a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica que prevê a capacitação de profissionais que atuam com estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências na rede municipal de ensino.

O encontro aconteceu no gabinete municipal e contou com a presença do presidente da UGB/FERP, Rouben Abdo Bogossian, do vice-presidente Paulo Rogério Di Biase, do secretário municipal de Educação, Flávio Horta Júnior, e da assessora da Educação Especial, Sara Ribeiro.

A parceria prevê a oferta de formação continuada para professores, mediadores e profissionais de apoio escolar, com foco na qualificação do atendimento aos estudantes da Educação Especial e no fortalecimento das políticas de inclusão na rede municipal.

Por meio do acordo, será realizado o curso "Formação de Profissionais de Apoio Escolar: TEA, Autonomia, Comunicação e Manejo Comportamental". A capacitação abordará temas relacionados à organização da rotina escolar, desenvolvimento da autonomia dos estudantes, comunicação funcional e estratégias para o manejo de comportamentos desafiadores.

Durante a assinatura do termo, a prefeita Katia Miki destacou a importância da iniciativa para o avanço da Educação Especial no município.

“Estamos dando mais um passo no avanço da Educação Especial em nosso município. Assinamos um termo de cooperação que prevê a capacitação de professores, mediadores e das equipes das nossas escolas para que possamos oferecer um atendimento ainda melhor aos alunos autistas da rede municipal. É mais um avanço em prol do desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta, ressaltou que a parceria representa mais uma ação voltada ao fortalecimento da inclusão na rede pública.

“O acolhimento das famílias já é realizado pelas nossas equipes, mas buscamos avançar cada vez mais. Essa cooperação permitirá ampliar a capacitação dos profissionais e mediadores, oferecendo ainda mais qualidade no atendimento aos estudantes e tranquilidade às famílias”, disse.

Segundo a assessora da Educação Especial, Sara Ribeiro, a formação atende a uma necessidade crescente da rede municipal de ensino.

“Temos observado um aumento significativo do número de alunos com TEA matriculados em nossas escolas. Por isso, investir em formações específicas é fundamental para garantir um atendimento cada vez mais qualificado. Trazer uma formação estruturada por uma instituição de ensino superior representa um avanço importante para o município”, destacou.

Representando a UGB/FERP, o vice-presidente Paulo Rogério Di Biase destacou a importância da parceria e colocou a instituição à disposição para novas iniciativas junto ao município.

“É com muita satisfação que estamos aqui assinando essa cooperação. A UGB tem muito a oferecer, principalmente nesse campo, onde o crescimento é muito grande. Agradecemos à prefeita pela oportunidade e estamos à disposição para outras oportunidades”, afirmou.

O presidente da UGB/FERP, Rouben Abdo Bogossian, reforçou o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional e com a contribuição para a formação dos profissionais da educação.

“A UGB tem muito a oferecer nessa área, que cresce a cada dia. Ficamos felizes em firmar essa parceria e contribuir para o fortalecimento da inclusão e da qualidade da educação em Barra do Piraí”, declarou.

Com vigência de 12 meses, o Termo de Cooperação Técnica prevê a realização das atividades sem transferência de recursos financeiros entre as partes. A UGB/FERP será responsável pela disponibilização de seu corpo docente e suporte técnico, enquanto a Secretaria Municipal de Educação dará apoio logístico e operacional para a execução das capacitações.