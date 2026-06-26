Iniciativa conscientiza sobre o combate ao trabalho infantil e fortalecer a garantia dos direitos de crianças e adolescentes - Foto: Divulgação

Iniciativa conscientiza sobre o combate ao trabalho infantil e fortalecer a garantia dos direitos de crianças e adolescentesFoto: Divulgação

Publicado 26/06/2026 14:28

Barra do Piraí - O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Barra do Piraí, promoveu, na tarde desta quinta-feira (25), uma ação de conscientização com adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no CRAS do Areal. A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre o trabalho infantil, seus impactos e a importância da garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Durante o encontro, os participantes refletiram sobre o que caracteriza o trabalho infantil e as consequências dessa prática para o desenvolvimento físico, emocional, social e educacional. Por meio de rodas de conversa, dinâmicas e atividades reflexivas, os adolescentes foram incentivados a compreender que o lugar da criança e do adolescente é na escola, convivendo com a família, participando de atividades de lazer, cultura e esporte e construindo seu projeto de vida de forma segura e protegida.

A coordenadora do PETI em Barra do Piraí, Alida Aguiar, destacou que ações como essa são fundamentais para fortalecer a prevenção e a conscientização.

"Por meio de rodas de conversa, dinâmicas e atividades reflexivas, os adolescentes foram incentivados a reconhecer que o lugar da criança e do adolescente é na escola, convivendo com a família, participando de atividades de lazer, cultura e esporte, e construindo seu projeto de vida de forma segura e protegida."

A ação também reforçou a importância da participação da família, da comunidade e da rede de proteção na identificação e no enfrentamento do trabalho infantil, evidenciando que garantir os direitos de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade.

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, ressaltou que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão com a proteção da infância e da adolescência.

"Essa é uma iniciativa muito importante que reafirma o compromisso da Assistência Social, do PETI e do CRAS com a promoção da cidadania, da proteção social e da prevenção das situações de violação de direitos. Por meio desse trabalho, fortalecemos o protagonismo juvenil e contribuímos para a formação de adolescentes mais conscientes de seus direitos e deveres."