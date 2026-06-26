Iniciativa conscientiza sobre o combate ao trabalho infantil e fortalecer a garantia dos direitos de crianças e adolescentesFoto: Divulgação
Assistência Social de Barra do Piraí promove ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no CRAS do Areal
Iniciativa reuniu adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para conscientizar sobre o combate ao trabalho infantil e fortalecer a garantia dos direitos de crianças e adolescentes
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Feira do Produtor Rural do Vale do Café recebe Nico Rezende e Paola Costa em Barra do Piraí
Evento fortalece a produção rural, valoriza os produtores da região e reúne atrações culturais, gastronomia e turismo
Prefeita Katia Miki viaja para missão internacional na China voltada ao desenvolvimento de cidades inteligentes
Convite do governo chinês reunirá gestores públicos brasileiros em programação sobre inovação, tecnologia, mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável; viagem não terá custos para os cofres municipais
Ipiabas Blues & Jazz Festival, Sabores do Vale do Café e Encontro de Land Rover movimentam Ipiabas e atraem cerca de 5 mil pessoas
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