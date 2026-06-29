Festivais esportivos e caminhada mobilizaram a população e reforçaram a importância da prática de atividades físicas - Foto: Luiza Arêas/Secom

Festivais esportivos e caminhada mobilizaram a população e reforçaram a importância da prática de atividades físicasFoto: Luiza Arêas/Secom

Publicado 29/06/2026 11:42

Barra do Piraí - Quadras movimentadas, torcida nas arquibancadas e disposição para praticar atividade física marcaram a Semana Nacional do Esporte em Barra do Piraí. Promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a programação reuniu estudantes, atletas, familiares e moradores em festivais esportivos e foi encerrada no último sábado (27) com uma caminhada aberta ao público.

Ao longo da semana, equipes de escolas públicas e particulares participaram de competições de basquete 3x3 e voleibol no Ginásio Municipal do Matadouro. Para muitos estudantes, a iniciativa representou a primeira oportunidade de disputar uma competição organizada pelo município.

A estudante Thayla Junqueira Mariano, de 12 anos, contou que o nervosismo faz parte das partidas, mas destacou que a dedicação aos treinos faz toda a diferença.

“A gente treina todos os dias e pega pesado para chegar preparado. Às vezes dá um nervoso, mas passa. Para quem pensa em desistir, eu digo para nunca desistir, porque sempre dá para ir mais longe.”

Entre as participantes do festival de voleibol, Maria Eduarda Rodrigues Gomes, Vitória Esteves Cabral de Paiva e Maria Fernanda Oliveira Nascimento dos Santos afirmaram que a competição serviu como incentivo para continuar praticando esporte.

“Eu nunca imaginei que estaria jogando aqui no ginásio. Gostei muito da experiência”, contou uma das estudantes. Outra aproveitou para incentivar quem sonha em seguir no esporte. “Não importa o resultado. Se é o seu sonho, continue treinando e não desista.”

A participação das famílias também chamou a atenção durante os festivais. Anderson Pereira dos Reis, pai de uma das atletas, destacou o papel do esporte no desenvolvimento dos jovens.

“É um esporte coletivo que ajuda na convivência, fortalece as amizades e incentiva as crianças. Os professores motivam muito as meninas, e isso faz diferença para elas continuarem praticando.”

Encerrando a programação, a caminhada reuniu participantes de diferentes idades pelas ruas da cidade. Entre eles estava Lenita do Espírito Santo, de 73 anos, que emocionou os presentes ao compartilhar sua história de superação. Sobrevivente de seis acidentes vasculares cerebrais (AVCs), ela contou que a atividade física faz parte da sua rotina e contribuiu para sua recuperação.

“Quanto mais eu caminho, melhor eu fico. Caminhada faz bem para quem teve AVC, para quem tem problema de saúde e para qualquer pessoa. Quem não se exercita está perdendo a oportunidade de cuidar da própria saúde.”

O subsecretário de Esporte e Lazer, Rômulo Maciel Ribeiro, afirmou que a proposta da Semana Nacional do Esporte foi aproximar a população da prática esportiva.

“Nosso principal objetivo foi fazer as pessoas experimentarem uma atividade física e entenderem os benefícios que ela traz para a saúde. A ideia é estimular cada vez mais a população a sair de casa, se movimentar e incorporar o esporte ao dia a dia.”

Para a prefeita Kátia Miki, iniciativas como essa fortalecem as políticas públicas voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida.

“O esporte transforma vidas. Quando oferecemos oportunidades para que crianças, jovens, adultos e idosos participem dessas atividades, estamos investindo em saúde, inclusão e bem-estar para toda a população.”