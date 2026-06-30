Famílias, trabalhadores e estudantes lotaram o espaço para acompanhar a classificação da SeleçãoFoto: Luiza Arêas/Secom
Virada do Brasil leva emoção ao Largo da Feira e reúne multidão no Barra no Hexa
Famílias, trabalhadores e estudantes lotaram o espaço para acompanhar a classificação da Seleção às oitavas de final e celebrar a vitória com show do Of Samba
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Campanha de Vacinação Antirrábica imuniza mais de 2 mil animais na Califórnia e abre calendário de vacinação em Barra do Piraí
Primeira etapa da campanha vacinou 2.134 cães e gatos no distrito; próximas ações percorrerão outras localidades do município
Semana Nacional do Esporte reúne atletas, famílias e moradores em Barra do Piraí
Festivais esportivos e caminhada mobilizaram a população e reforçaram a importância da prática de atividades físicas para a saúde e a qualidade de vida
Assistência Social de Barra do Piraí promove ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no CRAS do Areal
Iniciativa reuniu adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para conscientizar sobre o combate ao trabalho infantil e fortalecer a garantia dos direitos de crianças e adolescentes
Prefeitura e FAA promovem capacitação para implantação do Pré-Natal do Parceiro
Iniciativa fortalece a participação dos homens na gestação e amplia o cuidado com a saúde da família
Barra do Piraí firma parceria com UGB/FERP para capacitação de profissionais da Educação Especial
Acordo assinado pela prefeita Katia Miki prevê formação continuada para professores, mediadores e profissionais de apoio que atuam com estudantes com TEA e outras neurodivergências
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