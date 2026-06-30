Famílias, trabalhadores e estudantes lotaram o espaço para acompanhar a classificação da Seleção - Foto: Luiza Arêas/Secom

Famílias, trabalhadores e estudantes lotaram o espaço para acompanhar a classificação da SeleçãoFoto: Luiza Arêas/Secom

Publicado 30/06/2026 13:39

Barra do Piraí - O grito de gol ficou preso na garganta até os 49 minutos do segundo tempo. Depois de sair atrás no placar, a Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1, de virada, na tarde desta segunda-feira (29), garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e fez o Largo da Feira explodir em comemoração durante mais uma edição do Barra no Hexa, promovido pela Prefeitura de Barra do Piraí.

Sob um céu azul e com clima agradável, o Largo da Feira recebeu o maior público desde o início das transmissões dos jogos da Seleção. Famílias inteiras, crianças, jovens e trabalhadores que deixaram o expediente mais cedo para acompanhar a partida dividiram a emoção de cada lance em frente ao telão montado pela Secretaria Municipal de Turismo.

O jogo foi de fortes emoções. O Japão abriu o placar ainda no primeiro tempo com Sano, mas o Brasil reagiu na etapa final. Casemiro empatou a partida e, quando tudo indicava que o confronto seguiria indefinido, Gabriel Martinelli marcou aos 49 minutos do segundo tempo, garantindo a virada e a classificação brasileira. A explosão de alegria tomou conta do Largo da Feira, com abraços, gritos e muita festa entre os torcedores.

Entre eles estava a vendedora Marcela Guimarães, moradora do bairro Doutor Mesquita, que aproveitou a tarde ao lado do irmão, Gabriel, e da filha Isabela, de apenas seis anos. Sem aula no período da tarde, a menina viveu de perto a emoção de acompanhar a Seleção ao lado da família.

“Foi uma experiência muito especial. A estrutura ficou muito legal, minha filha adorou assistir ao jogo aqui e se divertiu o tempo todo. É muito bom poder viver esse momento com a família, em um ambiente seguro, alegre e preparado para receber todo mundo. Agora estamos na torcida para que ela tenha a lembrança de ver o Brasil conquistar o hexa”, contou Marcela.

Quem também aproveitou a programação foram os estudantes Pedro Souza e Wellington Gomes. Sem aula durante a tarde, os amigos escolheram o Largo da Feira para acompanhar a partida e já estavam animados para o show do Of Samba, realizado logo após o apito final.

“A gente sabia que aqui seria o ponto de encontro da cidade. Todo mundo veio para cá, o clima estava muito bom e ainda tinha show depois. Quando saiu o gol da virada foi uma festa enorme. Agora é comemorar a classificação e aproveitar o pagode”, disseram os amigos.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, comemorou mais uma edição de sucesso do Barra no Hexa e destacou a participação da população.

“É muito gratificante ver o Largo da Feira cheio, com famílias, crianças, jovens e trabalhadores reunidos para torcer pela Seleção. O Barra no Hexa nasceu com esse objetivo: proporcionar um espaço de convivência, lazer e integração para os barrenses durante a Copa do Mundo. Hoje vivemos mais uma tarde inesquecível, coroada pela classificação do Brasil e pela grande participação da população.”

Após a vitória da Seleção, a festa continuou com o show do grupo Of Samba, que embalou o público e encerrou a tarde em clima de celebração. Agora, a expectativa dos torcedores já se volta para o próximo compromisso do Brasil, marcado para domingo (5), quando a torcida barrense voltará ao Largo da Feira para empurrar a Seleção em busca do sonho do hexacampeonato.