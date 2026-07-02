UBS do Vale do Ipiranga já alcançou 65% de conclusão e segue avançando conforme o cronograma da PrefeituraFoto: Divulgação
Prefeitura avança com obras da UBS e inicia construção da creche no Vale do Ipiranga
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Barra no Hexa já está preparado para receber os torcedores para Brasil x Noruega neste domingo
Ação promovida pela Secretaria Municipal de Turismo contará com transmissão em telão e show do Pagode do Vilão após a partida
Peça teatral encerra primeiro ciclo do projeto Ipiabas Cultural
Espetáculo "Companhia Estação" marcou o encerramento de um ano de oficinas gratuitas voltadas à formação cultural de crianças e adolescentes
Virada do Brasil leva emoção ao Largo da Feira e reúne multidão no Barra no Hexa
Famílias, trabalhadores e estudantes lotaram o espaço para acompanhar a classificação da Seleção às oitavas de final e celebrar a vitória com show do Of Samba
Campanha de Vacinação Antirrábica imuniza mais de 2 mil animais na Califórnia e abre calendário de vacinação em Barra do Piraí
Primeira etapa da campanha vacinou 2.134 cães e gatos no distrito; próximas ações percorrerão outras localidades do município
Semana Nacional do Esporte reúne atletas, famílias e moradores em Barra do Piraí
Festivais esportivos e caminhada mobilizaram a população e reforçaram a importância da prática de atividades físicas para a saúde e a qualidade de vida
Assistência Social de Barra do Piraí promove ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no CRAS do Areal
Iniciativa reuniu adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para conscientizar sobre o combate ao trabalho infantil e fortalecer a garantia dos direitos de crianças e adolescentes
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