UBS do Vale do Ipiranga já alcançou 65% de conclusão e segue avançando conforme o cronograma da Prefeitura - Foto: Divulgação

UBS do Vale do Ipiranga já alcançou 65% de conclusão e segue avançando conforme o cronograma da PrefeituraFoto: Divulgação

Publicado 02/07/2026 17:02

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue intensificando a construção da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Vale do Ipiranga. De acordo com a pasta, a obra já alcançou 65% de conclusão, avançando conforme o cronograma estabelecido.

A nova unidade é uma antiga reivindicação dos moradores do Vale do Ipiranga, um bairro afastado da região central que, até então, não contava com um espaço próprio para atendimentos de saúde. Com a conclusão da obra, a população terá acesso a serviços essenciais em um ambiente moderno, amplo e preparado para oferecer mais qualidade no atendimento.

A secretária municipal de Obras Públicas, Maria Ilma de Andrade, destacou o andamento da construção.

"Estamos avançando nas obras da UBS do Vale do Ipiranga e, em breve, vamos entregar esse importante equipamento para a população. Será um espaço moderno, estruturado e preparado para oferecer um atendimento de qualidade aos moradores da região, garantindo mais dignidade e acesso aos serviços de saúde", afirmou.

A UBSF contará com consultórios médicos, sala de vacinação, farmácia, recepção, salas de procedimentos, consultório odontológico e demais ambientes destinados à assistência em saúde. Além de beneficiar os moradores do Vale do Ipiranga, a unidade também atenderá comunidades vizinhas, como Vila Helena e São Luís, fortalecendo a Atenção Primária no município.

O secretário municipal de Saúde e prefeito em exercício, Cristiano Almeida, ressaltou a importância do investimento.

"Estamos resolvendo uma demanda antiga da população local e ampliando seu acesso aos serviços de saúde. Essa é uma iniciativa muito necessária, que tenho certeza contribuirá significativamente para a vida de cada morador. Oferecer saúde é oferecer dignidade e qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso com a população", destacou.

Creche do Vale do Ipiranga

Além da Unidade Básica de Saúde, a Prefeitura de Barra do Piraí também iniciou as obras da Creche do Vale do Ipiranga, outra antiga reivindicação da comunidade. O novo espaço será amplo, moderno e preparado para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para as crianças, além de proporcionar mais tranquilidade às famílias da região.

Morador do bairro, Carlos Augusto Teixeira Lopes acredita que a construção da UBS e da creche representa uma conquista histórica para a comunidade.

"Eu acho que vai ser um benefício para todos que moram aqui, porque a gente vive distante do centro e tudo era atendido na Barra. Com o posto de saúde e a creche aqui, vai facilitar muito a vida de quem faz tratamento e também das famílias que têm filhos pequenos", afirmou.

Carlos também destacou que os investimentos demonstram o compromisso da administração municipal com áreas essenciais.

"Eu acho que esse é o caminho certo. Quando a população tem acesso à saúde e à educação perto de casa, todos saem ganhando. Ter um atendimento de qualidade e um bom lugar para as crianças estudarem é muito importante para o nosso bairro", concluiu.