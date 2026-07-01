Ação promovida pela Secretaria Municipal de Turismo contará com transmissão em telão e show do Pagode do Vilão após a partida - Foto: Divulgação

Ação promovida pela Secretaria Municipal de Turismo contará com transmissão em telão e show do Pagode do Vilão após a partidaFoto: Divulgação

Publicado 01/07/2026 15:17

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realiza neste domingo (5), mais uma edição do Barra no Hexa, iniciativa que vem reunindo milhares de barrenses para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Desta vez, a programação será para a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final, com início às 17h, no tradicional telão instalado no Largo da Feira.

Desde o início da competição, o evento tem se consolidado como um espaço de lazer, integração e incentivo ao comércio local. Famílias, grupos de amigos e visitantes têm lotado o Largo da Feira para torcer pela Seleção Brasileira em um ambiente preparado para receber o público.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, o sucesso do Barra no Hexa demonstra o envolvimento da população com a iniciativa.

"Estamos muito felizes com o sucesso que o Barra no Hexa vem fazendo no município. Milhares de barrenses têm ido ao Largo da Feira para torcer pela nossa Seleção, confraternizando entre amigos e familiares e, ao mesmo tempo, fortalecendo o comércio local. É muito gratificante ver esse espaço tomado pela alegria e pelo espírito de união que o futebol proporciona", destacou.

Após o apito final, a programação continua com show de Juninho Kakure, à frente do Pagode do Vilão, levando muita música e animação ao público.

Para Tadeu Oliveira, a proposta é oferecer uma experiência completa aos moradores e visitantes.

"Preparamos mais uma programação especial para a população. Além da transmissão do jogo, teremos um grande show para que as pessoas possam aproveitar ainda mais esse momento. Queremos proporcionar lazer, entretenimento e movimentar a cidade, valorizando nossos espaços públicos e fortalecendo o comércio local. Esperamos todos no Largo da Feira para torcer juntos por mais uma vitória do Brasil", finalizou o secretário.