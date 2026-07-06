Mutirão contou com consultas oftalmológicas, exames e os serviços do programa "Saúde + Perto de Você" - Foto: Divulgação

Mutirão contou com consultas oftalmológicas, exames e os serviços do programa "Saúde + Perto de Você"Foto: Divulgação

Publicado 06/07/2026 11:13

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (4) o primeiro Mutirão de Atendimentos do Hospital do Olho. A iniciativa reuniu centenas de barrenses, que tiveram acesso a consultas oftalmológicas, exames e aos serviços do programa "Saúde + Perto de Você", fortalecendo a oferta de atendimento gratuito e humanizado à população.

Os atendimentos tiveram início às 9h e marcaram uma nova realidade para moradores que, até então, precisavam se deslocar para outros municípios em busca de acompanhamento oftalmológico. Com a inauguração do Hospital do Olho e a realização do mutirão, esses pacientes passam a contar com assistência especializada no próprio município, garantindo mais conforto, agilidade e qualidade no atendimento.

Esse foi o caso do aposentado Rogélio José Firmiano, de 69 anos, morador do bairro Santo Antônio. Diagnosticado com glaucoma, ele fazia tratamento há anos no município de Piraí e agora poderá realizar todo o acompanhamento em Barra do Piraí.

"Antes eu tinha que acordar às 3 horas da manhã para pegar o ônibus para Piraí. Era um deslocamento muito cansativo. Agora vou fazer todo o meu tratamento aqui. Não tem nem comparação. Hoje acordei tranquilo, às 6h30, tomei meu café da manhã e vim com toda a calma. Antes das 10 horas já estou voltando para casa", comemorou.

Rogélio também destacou a qualidade da estrutura oferecida pela unidade e o atendimento recebido.

"Os equipamentos são de primeira qualidade, o atendimento também. Barra do Piraí nunca teve uma estrutura como essa antes. Estou muito feliz em poder fazer meu tratamento perto de casa", afirmou.

Quem também aprovou a iniciativa foi Therezinha de Oliveira, de 83 anos, moradora do bairro Maracanã. Ela elogiou a organização do mutirão e o acolhimento prestado pelas equipes de saúde.

"Fui muito bem atendida. O serviço aqui é muito organizado, desde a recepção até a consulta. Fui chamada no horário certinho e gostei muito da experiência", destacou.

Além dos atendimentos realizados no Hospital do Olho, a Secretaria Municipal de Saúde levou ao local o programa "Saúde + Perto de Você", oferecendo diversos serviços gratuitos à população. Durante a ação, foram disponibilizadas aferição de pressão arterial, vacinação, medição de glicemia, pesagem do Bolsa Família, agendamento de exame preventivo e solicitação de mamografia.

A moradora do bairro Química, Maria Tereza Rocha, de 65 anos, esteve no mutirão acompanhada da neta, Mariah, de 6 anos. Além da consulta oftalmológica, ela aproveitou a oportunidade para utilizar os serviços disponibilizados pelo programa, como vacinação e aferição da pressão arterial.

"Gostei muito. A cidade estava precisando disso. Antes a gente tinha que sair daqui para ir a outro lugar, levantando de madrugada. Agora ficou muito melhor, porque fazemos tudo aqui mesmo. Isso facilita muito a nossa vida. Fiz tudo o que precisava e ainda aproveitei para tomar a vacina e medir a pressão", destacou Maria Tereza.

Para o prefeito em exercício e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, o mutirão representa mais um importante avanço na ampliação do acesso à saúde pública no município.

"É uma grande alegria para nós ver um serviço fazendo tanta diferença na vida dos barrenses. O Hospital do Olho representa cuidado, acessibilidade e compromisso com a nossa população. Agora os atendimentos acontecem aqui, em nossa casa, em Barra do Piraí", afirmou.

Cristiano Almeida também destacou a importância de acompanhar de perto o funcionamento da unidade e ouvir os moradores.

"Eu mesmo passei por uma consulta aqui hoje e estou conversando com a população, ouvindo suas demandas e reforçando que a Prefeitura de Barra do Piraí segue firme com um compromisso inabalável com a vida de cada barrense", finalizou.

O Mutirão de Atendimentos do Hospital do Olho continua neste domingo (5), das 8h às 13h. No mesmo horário, a Secretaria Municipal de Saúde também levará o programa "Saúde + Perto de Você" ao distrito de Vargem Alegre, com um posto de atendimento montado em frente à Igreja Católica da localidade, oferecendo serviços gratuitos à população.