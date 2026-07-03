Projeto tem como objetivo orientar os cidadãos a fiscalizar obras que são realizadas por órgãos públicosFoto: Rayná Andrino/Secom
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