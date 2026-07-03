Projeto tem como objetivo orientar os cidadãos a fiscalizar obras que são realizadas por órgãos públicos - Foto: Rayná Andrino/Secom

Projeto tem como objetivo orientar os cidadãos a fiscalizar obras que são realizadas por órgãos públicosFoto: Rayná Andrino/Secom

Publicado 03/07/2026 15:19

Barra do Piraí - A Controladoria Geral da União, por meio da Prefeitura de Barra do Piraí, realizou na quinta-feira (2), o Projeto CGU e Conselhos: pela Juventude e Igualdade Racial, que contou com a presença dos conselheiros municipais de esportes e de igualdade racial.

A oficina tem como objetivo fortalecer o controle social, a participação cidadã e a atuação dos conselhos municipais na fiscalização das políticas públicas, para garantir que o dinheiro público seja investido de forma correta, e em obras de qualidade.

Segundo o secretário municipal Gabriel Cunha, o projeto vai capacitar os moradores para que atuem diretamente no acompanhamento e na fiscalização das obras públicas locais.

“Nosso principal objetivo é estimular uma presença mais ativa da comunidade. Observamos que os moradores ainda participam pouco do acompanhamento das obras públicas realizadas no município e no distrito da Califórnia. Com essa ação, buscamos capacitar a população para que, em conjunto com o poder público, ela possa acompanhar o andamento dos serviços e nos auxiliar na fiscalização, sinalizando qualquer irregularidade.”

O projeto iniciou-se com a fiscalização da obra do Espaço Esportivo Comunitário, que conta com um campo de futebol, quadra de basquete e um parquinho infantil. A iniciativa faz parte do Plano Juventude Negra Viva, que tem como finalidade enfrentar e reduzir a violência letal e as demais vulnerabilidades sociais, decorrentes do racismo, que afetam a juventude negra.

Thiago Teixeira, diretor da Secretaria de Esporte e Lazer e membro do conselho, ressaltou que a visão dos conselheiros complementa o trabalho técnico nas obras.

“O papel do conselho é de suma importância por ser um órgão do município, com pessoas qualificadas, que entendem do assunto, principalmente do esporte, e que poderão avaliar se essa obra está sendo executada da melhor maneira possível. Na parte de esporte, o conselheiro vai atuar de forma continua para garantir a qualidade necessária do material que será utilizado para determinada situação, pois não se trata apenas da prática esportiva de alto desempenho, mas também do lazer de crianças, adultos e até mesmo idosos.”

Para quem vive na Califórnia, a chegada de novos espaços e a oportunidade de participar ativamente na fiscalização representam um marco de desenvolvimento. Marlene Mota, fundadora de um núcleo de apoio comunitário e liderança local, celebrou a iminente inauguração.

“Esse novo projeto que vai ser inaugurado aqui dentro do distrito da Califórnia, será muito importante para nós porque temos muitas crianças e muitos adolescentes precisando de oportunidades para praticar alguma atividade físicas.”