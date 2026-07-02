Entrega faz parte dos investimentos do Novo PAC Saúde e do programa Agora Tem Especialistas - Foto: Secom

Entrega faz parte dos investimentos do Novo PAC Saúde e do programa Agora Tem EspecialistasFoto: Secom

Publicado 02/07/2026 17:05

Barra do Piraí - Barra do Piraí foi contemplada nesta quinta-feira (2) com uma ambulância Tipo A para transporte eletivo de pacientes e uma Unidade Odontológica Móvel (UOM), entregues pelo Ministério da Saúde durante cerimônia realizada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

A entrega reuniu representantes de cerca de 40 municípios fluminenses beneficiados com unidades móveis de saúde, incluindo ambulâncias, micro-ônibus e consultórios odontológicos itinerantes.

Os veículos fazem parte das ações do Novo PAC Saúde e do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, voltados à ampliação da oferta de serviços e ao fortalecimento da rede pública de atenção nos municípios.

A Unidade Odontológica Móvel vai permitir a oferta de atendimento odontológico em áreas mais afastadas e de difícil acesso. Já a ambulância será utilizada no transporte eletivo de pacientes para consultas, exames e tratamentos em outras cidades, ampliando a capacidade de deslocamento da rede municipal de saúde.

Durante a cerimônia, o diretor do programa Agora Tem Especialistas, Rodrigo Oliveira, destacou o desempenho dos municípios na adesão aos investimentos federais e a importância da iniciativa.

“A gente está falando de uma conjunção de esforços do Programa Agora Tem Especialistas com o Novo PAC Saúde. Hoje estamos entregando unidades odontológicas móveis, que levam atendimento a locais mais distantes, e ambulâncias que garantem o transporte com mais dignidade para os pacientes. É uma parceria do Governo do Brasil com os municípios para fortalecer a rede de saúde e ampliar o acesso da população”, afirmou Rodrigo.

O secretário municipal de Saúde e prefeito em exercício, Cristiano Almeida, participou do evento e acompanhou a entrega dos equipamentos.

“Estar presente neste momento representa o compromisso da nossa gestão em buscar investimentos e fortalecer cada vez mais a saúde de Barra do Piraí. A chegada desses novos veículos amplia nossa capacidade de atendimento, garante mais dignidade aos pacientes que precisam de transporte para outros municípios e leva assistência odontológica a quem mais precisa”, afirmou Cristiano.

Além das entregas já realizadas, o Ministério da Saúde sinalizou novos investimentos para o município, como a possibilidade de ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias no Hospital do Olho e a chegada da Carreta da Saúde da Mulher.