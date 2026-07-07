Iniciativa vai mapear áreas de risco, definir ações preventivas e fortalecer o planejamento para enfrentamento de desastres no município - Foto: Divulgação

Iniciativa vai mapear áreas de risco, definir ações preventivas e fortalecer o planejamento para enfrentamento de desastres no municípioFoto: Divulgação

Publicado 07/07/2026 15:24

Barra do Piraí - A prevenção de desastres ganhou um novo impulso em Barra do Piraí. Após participar do II Seminário Nacional de Avaliação de Alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), realizado entre os dias 1º e 3 de julho, em São José dos Campos (SP), a Secretaria Municipal de Defesa Civil deu início, na segunda-feira (6), aos trabalhos do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), iniciativa que irá mapear áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações e orientar ações preventivas em todo o município.

O seminário reuniu representantes da Defesa Civil Nacional, de estados e de municípios de todo o país para discutir estratégias de monitoramento, emissão de alertas e gestão de riscos. O encontro também marcou os 15 anos do Cemaden, criado após as tragédias provocadas pelas fortes chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro, em 2011.

Segundo o secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, a participação no evento proporcionou a troca de experiências com equipes de diversas regiões do país, permitindo conhecer iniciativas que poderão ser adaptadas à realidade de Barra do Piraí.

"Foi um evento muito proveitoso. Tivemos contato com experiências de diversas Defesas Civis municipais, muitas delas de baixo custo e de fácil implementação. A ideia é trazer essas boas práticas para Barra do Piraí, fortalecendo ainda mais nosso trabalho de prevenção e resposta aos desastres."

Logo após o retorno do seminário, a Defesa Civil realizou a primeira reunião pública do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), elaborado por meio de uma parceria entre o Ministério das Cidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Barra do Piraí está entre os poucos municípios contemplados pelo programa federal e é o único do Sul Fluminense a desenvolver o plano. Durante o encontro, realizado na antiga Estação Ferroviária, foi apresentado o cronograma das atividades e instituído o Comitê Gestor, responsável por acompanhar todas as etapas da execução do projeto. A reunião contou com a presença do prefeito em exercício, Cristiano Almeida, de secretários municipais, representantes da Câmara de Vereadores e de diferentes órgãos da administração pública.

O PMRR prevê um amplo levantamento técnico das áreas de risco geológico e hidrológico do município, identificando locais sujeitos a deslizamentos e alagamentos. A partir desse diagnóstico, serão propostas medidas para reduzir ou eliminar os riscos, incluindo intervenções estruturais quando necessárias.

Além das equipes técnicas, formadas por especialistas da UFRJ e da UFF nas áreas de geologia, hidrologia, engenharia e gestão de riscos, o plano contará com a participação das comunidades. Os moradores contribuirão na identificação de pontos críticos, na indicação de áreas com histórico de ocorrências e na construção de rotas de fuga, pontos de apoio e outras estratégias de prevenção.

"O plano vai mapear as áreas de risco do município e indicar soluções para minimizar ou eliminar esses problemas. Além da equipe técnica formada por especialistas da UFRJ e da UFF, teremos a participação das comunidades, que conhecem de perto a realidade dos bairros e poderão contribuir identificando pontos críticos, auxiliando na definição de rotas de fuga, pontos de apoio e outras ações de prevenção", explicou Rafael Champion.

Para o secretário, a união entre conhecimento técnico, planejamento e participação popular representa um importante avanço para a segurança da população.

"Prevenir sempre será o melhor caminho. Com planejamento, conhecimento técnico e participação da população, conseguimos construir uma cidade mais preparada para enfrentar eventos climáticos e proteger vidas."