Ação foi realizada no Centro de Saúde da Mulher. O serviço foi oferecido de forma gratuita para a população - Foto: Luíza Arêas/Secom

Ação foi realizada no Centro de Saúde da Mulher. O serviço foi oferecido de forma gratuita para a populaçãoFoto: Luíza Arêas/Secom

Publicado 08/07/2026 15:56

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou o mutirão de Implanon nesta terça-feira (07) no Centro de Saúde da Mulher. O serviço foi oferecido de forma gratuita para a população.

A campanha tem como objetivo garantir uma contracepção mais segura e eficaz para as mulheres do município, principalmente para a população mais vulnerável. Esse método contraceptivo também é indicado e está disponível para adolescentes.

A ginecologista e obstetra, Francinele Lopes, explicou como funciona o Inplanom no organismo e sua importância.

"O Implanon é um método contraceptivo hormonal, ele é um anovulatório. Sendo um implante de etonogestrel, que é uma progesterona, e faz com que o ovário deixe de produzir óvulos. Portanto, ele é um método contraceptivo de longa duração. Com validade de aproximadamente três anos, a amenorreia ou ausência da menstruação, é uma das vantagens proporcionadas pelo implante."

Entre as pacientes atendidas no mutirão, Evelyn optou pela colocação do Implanon e destacou a tranquilidade de todo o processo, desde o acolhimento até o procedimento.

"Sinceramente, foi bem tranquilo. Você chega no consultório, a médica tira todas as suas dúvidas e você pode perguntar tudo que ela vai te responder. Foi muito tranquilo mesmo, principalmente com o uso da anestesia. O procedimento é bem rápido, só não se previne quem não quer"

O prefeito em exercício e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou a importância desta campanha para a população feminina barrense.

"A nossa missão na saúde pública é reduzir desigualdades e levar o atendimento onde ele é mais urgente. O Implanon é um método altamente eficaz e seguro, mas que muitas vezes tem um custo inacessível na rede privada. Ao realizarmos este mutirão de forma totalmente gratuita, estamos assegurando que as jovens e as mulheres tenham o mesmo direito à prevenção, fortalecendo a rede de proteção social do nosso município."

Todas as mulheres interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para receber informações, orientações e acompanhamento dentro das ações de planejamento familiar do município.