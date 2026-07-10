Todos os 15 equipamentos instalados no município voltaram a funcionar normalmenteFoto: Divulgação
Teste mensal das sirenes da Defesa Civil é realizado com sucesso em Barra do Piraí
Todos os 15 equipamentos instalados no município voltaram a funcionar normalmente, reforçando a eficiência do sistema de alertas para situações de emergência
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Todos os 15 equipamentos instalados no município voltaram a funcionar normalmente, reforçando a eficiência do sistema de alertas para situações de emergência
Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí realiza mutirão de Implanon
Ação foi realizada no Centro de Saúde da Mulher. O serviço foi oferecido de forma gratuita para a população
Barra do Piraí inicia Plano Municipal de Redução de Riscos após capacitação nacional da Defesa Civil
Iniciativa vai mapear áreas de risco, definir ações preventivas e fortalecer o planejamento para enfrentamento de desastres no município
Ipiabas recebe 1º Encontro Brasileiro de Canitrekking e fortalece vocação para o turismo de aventura
Treino de reconhecimento reuniu participantes neste sábado (4) e marcou mais uma etapa de preparação para o evento, que acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto
Campanha de vacinação antirrábica imuniza mais de 1200 animais em Vargem Alegre
Ação da Secretaria Municipal de Saúde imunizou 1.231 cães e gatos no distrito e já soma 3.365 animais vacinados em dois sábados de mobilização
Primeiro Mutirão de Atendimentos do Hospital do Olho amplia acesso à saúde em Barra do Piraí
Mutirão contou com consultas oftalmológicas, exames e os serviços do programa "Saúde + Perto de Você", ampliando o acesso da população à saúde
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