Todos os 15 equipamentos instalados no município voltaram a funcionar normalmente - Foto: Divulgação

Todos os 15 equipamentos instalados no município voltaram a funcionar normalmenteFoto: Divulgação

Publicado 10/07/2026 18:07

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, realizou na manhã desta sexta-feira (10) mais um teste simulado do sistema de sirenes de alertas e alarmes para riscos de deslizamentos de terra. A ação ocorreu às 10h, seguindo o protocolo estabelecido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, que prevê o acionamento simultâneo das sirenes em diversos municípios fluminenses.

Em Barra do Piraí, as 15 sirenes instaladas foram acionadas e, novamente, todas apresentaram funcionamento normal, sem o registro de qualquer falha. O resultado reforça a eficiência do sistema e garante a preparação da cidade para situações de emergência.

Os testes são realizados mensalmente, sempre no dia 10, às 10h, com o objetivo de verificar o pleno funcionamento dos equipamentos e identificar preventivamente eventuais falhas, assegurando que o sistema esteja preparado para ser utilizado em casos reais de risco de desastres.

O secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, destacou que a pasta mantém monitoramento permanente das condições climáticas em conjunto com a Secretaria de Estado de Defesa Civil e explicou a importância do sistema de alertas.

"Realizamos um acompanhamento constante das condições meteorológicas junto à Defesa Civil do Estado para garantir respostas rápidas sempre que necessário. Em caso de chuvas intensas com risco de deslizamentos, as sirenes são acionadas para alertar os moradores das áreas vulneráveis, permitindo que deixem suas residências com antecedência e se dirijam aos pontos de apoio", afirmou o secretário.

Rafael Champion também lembrou que a população pode acionar a Defesa Civil sempre que necessário. "Em situações de emergência ou para esclarecimento de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. Nossa equipe permanece de prontidão para atender qualquer ocorrência", concluiu.