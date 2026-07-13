Campanha nos distritos tiveram mais de 1.100 animais imunizados - Foto: Divulgação

Campanha nos distritos tiveram mais de 1.100 animais imunizados Foto: Divulgação

Publicado 13/07/2026 11:41

Barra do Piraí - A campanha de vacinação antirrábica da Prefeitura de Barra do Piraí chegou, neste sábado (11), aos distritos de São José do Turvo e Dorândia. Ao longo do dia, foram imunizados 1.179 animais, sendo 983 cães e 196 gatos, reforçando a proteção contra a raiva e contribuindo para a saúde pública do município.

Com os números deste sábado, a campanha já contabiliza 4.544 animais vacinados nos três primeiros sábados de mobilização. Antes de chegar a São José do Turvo e Dorândia, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde já haviam passado pelos distritos da Califórnia e Vargem Alegre.

Além da vacinação volante, que percorreu as localidades, o atendimento também foi realizado em postos fixos instalados na ESF Doutor Oswaldo Miord, em Dorândia, e na ESF Luiz Paulo Carraro, em São José do Turvo. A vacina é gratuita e destinada a cães e gatos saudáveis com mais de três meses de idade.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou a importância da participação da população e reforçou que a vacinação é uma das principais formas de prevenção da doença.

“A vacinação contra a raiva é uma das medidas mais eficazes para prevenir uma doença extremamente grave, que pode atingir tanto os animais quanto os seres humanos. Além de proteger cães e gatos, a campanha contribui para a segurança de toda a população. Vacinar é um gesto de cuidado, responsabilidade e amor pelos nossos animais”, afirmou o secretário.

A campanha antirrábica continuará percorrendo outros bairros e distritos do município, conforme o cronograma definido pela Secretaria de Saúde, ampliando a cobertura vacinal e garantindo mais proteção para os animais e para a população barrense.