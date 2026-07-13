Campanha nos distritos tiveram mais de 1.100 animais imunizados Foto: Divulgação
Barra do Piraí amplia cobertura da vacinação antirrábica e ultrapassa 4,5 mil animais imunizados
Campanha chegou neste sábado (11) aos distritos de São José do Turvo e Dorândia, onde 1.179 cães e gatos receberam a vacina
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Barra do Piraí promove Arraiá da Estação neste sábado (11)
Evento na Estação Ferroviária terá apresentação da Orquestra Caipira Caminho da Roça, quadrilha, comidas típicas e feira de artesanato
Teste mensal das sirenes da Defesa Civil é realizado com sucesso em Barra do Piraí
Todos os 15 equipamentos instalados no município voltaram a funcionar normalmente, reforçando a eficiência do sistema de alertas para situações de emergência
Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí realiza mutirão de Implanon
Ação foi realizada no Centro de Saúde da Mulher. O serviço foi oferecido de forma gratuita para a população
Barra do Piraí inicia Plano Municipal de Redução de Riscos após capacitação nacional da Defesa Civil
Iniciativa vai mapear áreas de risco, definir ações preventivas e fortalecer o planejamento para enfrentamento de desastres no município
Ipiabas recebe 1º Encontro Brasileiro de Canitrekking e fortalece vocação para o turismo de aventura
Treino de reconhecimento reuniu participantes neste sábado (4) e marcou mais uma etapa de preparação para o evento, que acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto
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