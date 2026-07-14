Iniciativa fortalece o auxílio-natalidade no município, garantindo apoio às gestantes e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação

Iniciativa fortalece o auxílio-natalidade no município, garantindo apoio às gestantes e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade socialFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 13:27

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está ampliando a entrega dos kits maternidade do programa Bebê Barrense, projeto lançado no final do mês de maio que fortalece a execução do auxílio-natalidade, benefício eventual previsto na Política de Assistência Social.

A iniciativa é voltada ao acolhimento de gestantes e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social. Entre os materiais disponibilizados estão roupinhas, fraldas descartáveis, produtos de higiene, banheira, bolsa personalizada e outros itens que auxiliam as famílias nesse momento tão importante.

Diversas famílias já foram contempladas com o benefício. Na manhã desta segunda-feira (13), uma das beneficiadas foi Hingridy de Oliveira, de 33 anos, moradora do bairro Parque São Joaquim. Grávida de nove meses e à espera de um menino, ela destacou a importância do kit para esse momento da gestação.

"O kit veio completo, com produtos de boa qualidade e de boas marcas. Vou usar tudo. Sem contar as meninas do CRAS, que foram muito atenciosas e cuidadosas. Fiquei muito feliz com o meu kit. É muito importante esse cuidado com as gestantes no final da gravidez e todo esse carinho. A Prefeitura está de parabéns!", afirmou.

A coordenadora do CRAS Centro, Monique Reis, ressaltou que o programa representa um importante instrumento de apoio às famílias e de fortalecimento da rede de proteção social.

"Bebê Barrense é de grande importância para as gestantes e suas famílias, especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade social. A entrega do kit de natalidade auxilia nos primeiros cuidados com o bebê, proporcionando mais segurança e apoio às famílias nesse momento tão especial. Além disso, o beneficio fortalece o vínculo das gestantes com o CRAS, aproximando-as dos serviços, orientações e demais ações oferecidas pela Assistência Social.."

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, reforçou que a iniciativa garante um direito previsto às famílias que mais necessitam.

"O Bebê Barrense é um direito garantido às famílias em situação de vulnerabilidade social. Por meio dele, estamos entregando enxovais completos para os recém-nascidos do nosso município, assegurando dignidade e proteção social no momento tão especial que é a chegada de um filho. É com muita alegria que cumprimos o papel de estar ao lado das famílias, cuidando de quem mais precisa, porque cuidar das nossas crianças é cuidar do futuro da nossa cidade", declarou Marina.

A prefeita Katia Miki destacou que o programa reforça o compromisso da gestão com a proteção da primeira infância e o fortalecimento das políticas públicas de assistência social.

"A Prefeitura está garantindo que toda mãe, toda criança e toda família sejam valorizadas nesse momento tão especial. Estamos avançando no fortalecimento das nossas políticas públicas de assistência social, reafirmando nosso compromisso com a primeira infância e contribuindo para a garantia dos direitos dos barrenses", finalizou Katia.