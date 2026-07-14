Iniciativa fortalece o auxílio-natalidade no município, garantindo apoio às gestantes e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade socialFoto: Divulgação
Assistência Social de Barra do Piraí entrega kits maternidade do programa Bebê Barrense
Iniciativa fortalece o auxílio-natalidade no município, garantindo apoio às gestantes e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social por meio da entrega de enxovais completos
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Iniciativa fortalece o auxílio-natalidade no município, garantindo apoio às gestantes e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social por meio da entrega de enxovais completos
Katia Miki lança projeto de Equoterapia Inclusiva
Lançamento ocorreu nesta segunda-feira (13), no Parque de Exposições, e marca um novo avanço nas políticas públicas de inclusão do município, ampliando o atendimento a pessoas com deficiência e condições neurodivergentes
Barra do Piraí amplia cobertura da vacinação antirrábica e ultrapassa 4,5 mil animais imunizados
Campanha chegou neste sábado (11) aos distritos de São José do Turvo e Dorândia, onde 1.179 cães e gatos receberam a vacina
Barra do Piraí promove Arraiá da Estação neste sábado (11)
Evento na Estação Ferroviária terá apresentação da Orquestra Caipira Caminho da Roça, quadrilha, comidas típicas e feira de artesanato
Teste mensal das sirenes da Defesa Civil é realizado com sucesso em Barra do Piraí
Todos os 15 equipamentos instalados no município voltaram a funcionar normalmente, reforçando a eficiência do sistema de alertas para situações de emergência
Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí realiza mutirão de Implanon
Ação foi realizada no Centro de Saúde da Mulher. O serviço foi oferecido de forma gratuita para a população
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