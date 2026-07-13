A ação consiste em uma abordagem terapêutica que utiliza o cavalo como instrumento de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social - Foto: Divulgação

A ação consiste em uma abordagem terapêutica que utiliza o cavalo como instrumento de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e socialFoto: Divulgação

Publicado 13/07/2026 17:20

Barra do Piraí - As políticas públicas de inclusão do município de Barra do Piraí receberam mais um reforço nesta segunda-feira, 13 de julho. A prefeita Katia Miki lançou oficialmente, no Parque de Exposições, o projeto de Equoterapia Inclusiva, uma iniciativa voltada para pessoas com deficiência ou condições neurodivergentes. A ação consiste em uma abordagem terapêutica que utiliza o cavalo como instrumento de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social.

Inovador em Barra do Piraí, o projeto é amplamente reconhecido pelos benefícios físicos, motores, emocionais, cognitivos e sociais que proporciona. A equoterapia contribui para o desenvolvimento da autonomia, da coordenação motora, do equilíbrio, da autoestima e da interação social dos praticantes.

Presente no lançamento, Fabiana Fontes, de 31 anos, moradora do bairro São Luiz e mãe de Arthur, de 4 anos, destacou a importância da iniciativa para as famílias do município.

"Essa é uma iniciativa que impacta positivamente em tudo. E o principal é a inclusão, trazendo mais qualidade de vida para quem precisa. A ideia é maravilhosa. Parabéns a todos os envolvidos e que esse projeto continue crescendo e melhorando cada vez mais."

Outra mãe que comemorou a implantação do projeto foi Daiene Napoleão, de 32 anos, moradora do Vale do Ipiranga e mãe de Davi Lucas, de 10 anos. Segundo ela, a equoterapia será um importante complemento para o tratamento do filho.

"Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e faz atendimento no CAPSi de Barra do Piraí. Estou muito feliz com a chegada desse projeto, porque será um grande desenvolvimento para o Davi. Ele ama cavalos, então tenho certeza de que a equoterapia vai contribuir muito para o tratamento dele. Estávamos contando os dias para o início das atividades. Hoje ele está muito feliz e até fez questão de pegar o autógrafo da prefeita Katia Miki."

O projeto chegou ao município por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Dr. Luizinho, com articulação do vereador do município vizinho de Piraí, Betão Pezão.

A prefeita Katia Miki agradeceu aos responsáveis por viabilizar a iniciativa e ressaltou a importância da parceria para fortalecer as políticas públicas de inclusão no município.

"Quero agradecer muito ao deputado federal Dr. Luizinho e ao vereador de Piraí e articulador da vinda desse projeto para o nosso município, Betão Pezão, por todo o apoio e sensibilidade. Também quero estender meus sinceros agradecimentos ao Marcelo Carraca, presidente da Associação Rural Sul Fluminense, que cedeu esse espaço para que pudéssemos realizar o projeto. O compromisso de vocês representa um grande marco para as políticas de inclusão em Barra do Piraí", declarou a prefeita.

Katia também destacou os benefícios que a equoterapia proporcionará às famílias atendidas pelo projeto.

"Estou muito feliz em saber que esse projeto proporcionará desenvolvimento, diversão, socialização, acessibilidade e inclusão para diversas crianças e adolescentes. Posso afirmar às mães que estão aqui hoje que os benefícios vão aparecer e que seus filhos irão desenvolver habilidades, conquistar mais autonomia e ter uma melhor qualidade de vida", afirmou a prefeita.

O secretário de Educação, Flávio Horta Jr. destacou que a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a inclusão e a promoção da qualidade de vida.

"Proporcionar uma qualidade de vida melhor para as crianças faz valer a pena o cargo que estamos ocupando neste momento. É muito satisfatório ver mais um projeto desses tomando forma. Esse é o compromisso da Prefeitura de Barra do Piraí em promover uma cidade onde todas as pessoas tenham oportunidades de desenvolvimento, acolhimento e participação", disse Flávio.

O presidente da Qualivida e coordenador do projeto, Pedro Montenegro, agradeceu à Prefeitura pela parceria e afirmou que a equipe está preparada para oferecer um atendimento de excelência às famílias beneficiadas.

"Esse projeto foi apresentado à prefeita ainda antes de ela assumir o cargo, e ela foi muito solícita desde o início. Hoje estamos conseguindo transformar essa ideia em realidade. Quero agradecer ao deputado federal Dr. Luizinho, ao vereador Betão Pezão e a todos que contribuíram para viabilizar essa iniciativa. Também quero deixar um recado às mães e aos responsáveis: nosso canal estará sempre aberto. Vamos realizar um trabalho de excelência, com dedicação e compromisso, e vocês podem contar comigo", afirmou.

Representando a Câmara Municipal de Barra do Piraí, o vereador Pedrinho ADL, presidente da Comissão de Saúde da Casa Legislativa, ressaltou a importância da implantação da Equoterapia Inclusiva, relembrou o apoio prestado pelo produtor rural Álvaro Marques em iniciativas anteriores e afirmou que a chegada do projeto representa um avanço para a educação especial no município.

"Como presidente da Comissão de Saúde, apresentei diversas indicações e reiterações defendendo a implantação da equoterapia. Em outro momento, esse trabalho contou com o apoio do Álvaro Marques, que disponibilizou sua fazenda e os cavalos para que a iniciativa pudesse acontecer. Tenho convicção de que a equoterapia é uma ferramenta muito importante para a educação especial e tenho certeza de que esse projeto fará a diferença na vida de muitas famílias do nosso município."

Nesta primeira fase, o projeto disponibilizou 40 vagas, todas já preenchidas. No entanto, os responsáveis interessados ainda podem procurar o Parque de Exposições, nos períodos da manhã ou da tarde, às segundas e quartas-feiras, para receber orientações e realizar o cadastro na lista de espera para futuras vagas.

Também estiveram presentes na solenidade os vereadores Luiz Felipe Ludi, Elves Costa e Jeordane Perino; o presidente da Associação Rural Sul Fluminense, Marcelo Carraca; o vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Barra do Piraí, Danilo Dinelli; além de secretários municipais, representantes de instituições e demais autoridades.