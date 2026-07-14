Campanha tem como objetivo reforçar as doses da vacina V3 e V8 nos pets - Foto: Divulgação

Campanha tem como objetivo reforçar as doses da vacina V3 e V8 nos petsFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 17:00

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, deu início nesta segunda-feira (13) a vacinação de reforço V3 e V8 para cães e gatos. As vacinas serão aplicadas das 9h às 16h, até o dia 17 de julho na UBS Pet.

A campanha vacinal tem como objetivo proteger e previnir os pets de doenças graves, como infecções respiratórias, sanguíneas e até mesmo zoonose. Para os cães, o ciclo começa por volta dos 45 dias de vida, com aplicação de três a quatro doses em intervalos de 21 dias e requer o reforço anual durante toda a vida do animal. Já para os gatos, o protocolo para filhotes geralmente começa entre seis e oito semanas de vida, também exigindo doses de reforço com intervalos de 30 dias, sendo necessário o reforço anual.

A secretaria Luciene Maria, reafirmou a importância da campanha não só para os animais, mas para toda a comunidade barrense.

"O atendimento veterinário público oferecido pela prefeitura, é um direito de todos e uma forma de proteger a saúde coletiva da cidade, garantindo cuidado a famílias que não têm condições de arcar com consultas e vacinas particulares. Nesse contexto, a vacinação polivalente gratuita contra doenças graves e contagiosas em cães e gatos ganha ainda mais importância, sendo viabilizada pela parceria entre a UFRRJ, por meio do Projeto Rural +Saúde Animal, e com apoio do deputado federal Marcelo Queiroz. Essa é uma iniciativa que previne epidemias, reduz o sofrimento animal e protege a saúde pública, reafirmando que cuidar dos pets é cuidar de toda a comunidade."

Segundo Antônio Carlos, responsável por quatro cães, a vacinação gratuita é um grande incentivo para aqueles que resgatam animais em situação de rua.

"Isso incentiva a gente que gosta dos animais a recolher da rua, pegar, ajudar, e ter esse benefício, que é gratuito. Então isso ajuda muito, porque nós temos essa necessidade de poder proteger os animais.”

A Secretaria de Bem-Estar Animal informou ainda que nem todos os animais vacinados precisarão tomar a dose de reforço. Essa aplicação é destinada apenas aos cães e gatos que foram previamente sinalizados na carteirinha de vacinação, seguindo o protocolo vacinal.

Os responsáveis devem conferir a carteirinha de vacinação de seus animais e, caso o reforço esteja indicado, comparecer à UBS Pet no período informado para dar continuidade à imunização.