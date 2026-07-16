Formação reuniu profissionais da rede nesta quinta-feira (16) e reforçou boas práticas de higiene, segurança alimentar e o compromisso com refeições - Foto: Luiza Arêas/Secom

Formação reuniu profissionais da rede nesta quinta-feira (16) e reforçou boas práticas de higiene, segurança alimentar e o compromisso com refeições Foto: Luiza Arêas/Secom

Publicado 16/07/2026 16:33

Barra do Piraí - As merendeiras da rede municipal de ensino de Barra do Piraí participaram, nesta quinta-feira (16), de uma capacitação promovida na Secretaria Municipal de Educação. A formação reuniu manipuladoras de alimentos de todas as unidades escolares e teve como objetivo reforçar as boas práticas de higiene, segurança alimentar e os procedimentos que garantem refeições cada vez mais saudáveis para os estudantes.

A capacitação foi conduzida pela equipe de nutricionistas responsável pelo acompanhamento da alimentação escolar no município. Durante o encontro, foram abordados temas como boas práticas na manipulação dos alimentos, legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), segurança alimentar, controle das refeições servidas e rotinas de trabalho nas cozinhas das escolas.

A nutricionista Mariana Quintanilla explicou que a atualização dos profissionais acontece periodicamente para garantir que todas as equipes estejam preparadas para oferecer um serviço de excelência.

"Realizamos essa capacitação pelo menos a cada seis meses para que os funcionários estejam sempre aptos a trabalhar dentro da cozinha, seguindo todas as regras de higiene e segurança alimentar. Nosso objetivo é que eles conheçam cada vez mais a importância da função que exercem e atuem sempre com qualidade no atendimento aos alunos", destacou.

A nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Giovana Reis, ressaltou a dimensão do trabalho desenvolvido diariamente na rede.

"Quando olhamos para o fechamento mensal de quase 645 mil refeições servidas, conseguimos compreender a verdadeira importância da alimentação escolar. Nosso papel é garantir que cada alimento se transforme em saúde, imunidade e energia para o aprendizado das crianças. Alimentar com qualidade centenas de milhares de vezes por mês é construir um futuro mais saudável para os nossos alunos", afirmou.

Além dos conhecimentos técnicos, a formação também foi marcada pelos relatos das próprias merendeiras, que destacaram o carinho e a dedicação presentes no trabalho realizado todos os dias.

Para Janaína Aparecida de Souza, manipuladora de alimentos da Jardim de Infância Alfredo Mansur, em Ipiabas, trabalhar na cozinha escolar é uma escolha feita por amor.

"Antes de ser cozinheira, sou formada como professora, mas escolhi estar na cozinha porque essa é a minha paixão. Lidar com as crianças é como cuidar dos nossos próprios filhos. Ver que elas gostam da comida que fazemos é uma satisfação que não tem preço", contou.

A merendeira Andréia Lúcia da Silva, da Creche Geraldo de Oliveira Lima, também destacou a importância das capacitações para o aperfeiçoamento do trabalho.

"É sempre um aprendizado. A gente tira dúvidas, compartilha experiências e aprende cada vez mais. Para ser manipuladora de alimentos é preciso gostar do que faz. O principal ingrediente é o amor, porque quando você trabalha com dedicação, faz um excelente trabalho", disse.

Nos últimos anos, Barra do Piraí tem avançado significativamente na qualidade da alimentação oferecida aos estudantes da rede municipal. Atualmente, todas as escolas contam com frutas e suco como parte da alimentação escolar, uma realidade que amplia a oferta de alimentos saudáveis e fortalece os hábitos alimentares das crianças.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta Júnior, acompanhou a formação e destacou que investir na qualificação das equipes é investir diretamente no desenvolvimento dos alunos.

"A alimentação escolar é parte fundamental do processo de aprendizagem. Por isso, trabalhamos para oferecer refeições cada vez mais equilibradas, nutritivas e preparadas com qualidade. Essa capacitação fortalece o trabalho das nossas merendeiras, que desempenham um papel essencial dentro das escolas. Seguiremos investindo na formação desses profissionais e buscando melhorias constantes para a nossa rede."

A prefeita Katia Miki ressaltou que o município vem promovendo uma transformação na alimentação escolar, priorizando qualidade, cuidado e saúde.

"Assumimos o compromisso de elevar o padrão da alimentação oferecida aos nossos estudantes e isso já pode ser percebido nas escolas. Hoje todas as unidades contam com frutas e suco, garantindo refeições mais completas e saudáveis. Mas queremos avançar ainda mais. Investir em alimentação escolar é investir no presente e no futuro das nossas crianças, oferecendo mais saúde, qualidade de vida e melhores condições para o aprendizado."