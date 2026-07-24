Além da reabertura da passagem subterrânea, município inaugurou a Sala de Exposições Setembrino da Silva Rosa - Foto: Divulgação

Além da reabertura da passagem subterrânea, município inaugurou a Sala de Exposições Setembrino da Silva RosaFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2026 14:56

Barra do Piraí - Na última quinta-feira (23), a Prefeitura de Na última quinta-feira (23), a Prefeitura de Barra do Piraí realizou a cerimônia de reabertura da Galeria Condessa de Frontin, passagem subterrânea que liga a antiga Estação Ferroviária, a Rua da Estação e o bairro Santo Cristo. Interditado há cerca de seis anos, o espaço foi totalmente revitalizado e volta a oferecer mais segurança, acessibilidade e praticidade aos moradores que utilizam diariamente o trajeto entre o Centro e o bairro.

A reabertura representa um importante avanço para a mobilidade urbana, especialmente para os moradores do Santo Cristo, que passam a contar novamente com um acesso mais rápido e seguro ao Centro da cidade. Além da recuperação estrutural, a intervenção preservou as características históricas da galeria, reforçando o compromisso da administração municipal com a valorização do patrimônio público.

Durante a cerimônia, a prefeita Katia Miki destacou a importância da entrega para os moradores da região e ressaltou que a revitalização foi pensada para aproximar ainda mais a população dos equipamentos públicos e culturais do município.

"Esse espaço foi preparado com todo carinho para os jovens e para todos que moram do outro lado, no Santo Cristo, no Carvão e nos bairros vizinhos. Fico muito feliz em ver a população reunida para celebrar esse momento tão especial, que representa mais qualidade de vida e mais dignidade para quem utiliza essa passagem diariamente", afirmou a prefeita.

Katia Miki também lembrou que a reabertura da galeria era uma antiga reivindicação da população e reconheceu o trabalho do vereador Pedrinho ADL, que durante anos defendeu a retomada do acesso.

"Pode parecer algo simples, mas essa passagem ficou muitos anos fechada. Ainda quando eu era vereadora, acompanhava essa luta, e o vereador Pedrinho ADL também fez esse pedido durante muito tempo. Hoje devolvemos esse acesso à população. A galeria volta a unir bairros, movimenta a Rua da Estação, facilita a vida dos moradores e aproxima as pessoas do nosso Centro Cultural, da biblioteca e dos espaços de arte. É uma entrega que preserva um patrimônio histórico e fortalece o acesso à cultura em Barra do Piraí", destacou.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Pedrinho ADL, autor da indicação legislativa que deu nome à Galeria Condessa de Frontin, ressaltou a importância da reabertura do espaço para a mobilidade e para a preservação da história do município.

"A reabertura da Galeria Condessa de Frontin, interligando a Rua Teixeira de Andrade à Rua da Estação, representa muito mais do que uma obra. É a reconexão da nossa cidade com sua história, suas memórias e, principalmente, com o seu povo. Nossa estação ferroviária sempre foi palco de encontros, despedidas, sonhos e conquistas. Quantas histórias passaram por esses trilhos! Hoje, temos a alegria de devolver esse importante acesso à população, promovendo mais mobilidade, segurança, valorização do comércio e respeito ao patrimônio histórico de Barra do Piraí", declarou.

Pedrinho ADL também agradeceu o empenho da administração municipal para concretizar a obra.

"Quero agradecer à nossa prefeita Katia Miki, que compreendeu a importância desta conquista e trabalhou em sintonia com o Poder Legislativo para tornar esse sonho realidade", completou.

A passagem subterrânea conta com monitoramento por câmeras e funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 18h.

Durante o evento, também foi inaugurada a Sala de Exposições Setembrino da Silva Rosa, novo espaço voltado à promoção da arte, da cultura e da memória de Barra do Piraí. Na ocasião, foi aberta ao público a exposição "Entre Trilhos e Pomares: Memórias da Imigração Japonesa em Barra do Piraí", que destaca a trajetória e a contribuição da comunidade japonesa para o desenvolvimento do município. A proposta é que a sala receba novas exposições temáticas mensalmente, ampliando o acesso da população à produção artística e à preservação da memória local.

O secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, destacou que o espaço passa a cumprir um papel permanente na valorização do patrimônio cultural e prestou homenagem a Setembrino da Silva Rosa, que dedicou anos à preservação da antiga estação ferroviária.

"A sala já existia, mas agora ganha uma nova identidade e uma função cultural permanente. O nome Setembrino da Silva Rosa é uma homenagem justa e necessária. Durante o período em que a estação permaneceu fechada, ele foi uma figura fundamental para o cuidado e a preservação desse patrimônio. Mais do que cuidar fisicamente do prédio, acreditava que a estação deveria voltar a ter vida e receber atividades culturais", afirmou o secretário.

Gabriel Barbosa ressaltou ainda que o novo equipamento cultural será um espaço permanente para diferentes manifestações artísticas e ações de preservação da memória barrense.

"A Sala de Exposições Setembrino da Silva Rosa receberá mostras de fotografia, artes visuais, história, memória e diversas manifestações culturais. Será um espaço aberto à produção artística e a projetos que ajudam a população a conhecer, reconhecer e valorizar o patrimônio cultural de Barra do Piraí", completou.

A revitalização da Galeria Condessa de Frontin e a criação da nova sala de exposições integram as ações da Prefeitura de Barra do Piraí voltadas à preservação do patrimônio histórico-cultural do município.

Também estiveram presentes na inauguração o presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto, e os vereadores Elves Costa, Luiz Felipe Ludi, João Paulo Novaes, Jeordane Perino e José Mauro Nascimento.

Circuito Cultural Herivelto Martins

Em mais um momento solene da cerimônia, a prefeita Katia Miki e o secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, assinaram o decreto que institui o Circuito Cultural Herivelto Martins, iniciativa voltada à promoção da memória, da cultura, do patrimônio histórico, da economia criativa e do turismo cultural em Barra do Piraí.

O circuito compreenderá, prioritariamente, a região da antiga Estação Ferroviária, a Rua da Estação, a Galeria Condessa de Frontin e os espaços públicos adjacentes ao bairro Santo Cristo, consolidando a área como um importante polo de valorização da história, da cultura e do turismo no município.